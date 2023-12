EL AMPLIFICADOR INSTITUCIONAL

Vox es lo que es gracias al blanqueamiento del PP. Vox tiene voz en las instituciones por los pactos autonómicos y municipales con el PP. Y cuando proclaman barbaridades como la de colgar al presidente de los pies, Feijóo lo condena, pero matiza, mientras reprocha a Sánchez, «que van en la línea de construir el muro de las dos Españas», es decir, que la culpa «fue de ella por llevar minifalda». ¡Ya está bien! A lo mejor el presidente no para de construir «muros», pero es que Feijóo, o el ‘moderado’ Juanma Moreno tienen el rostro de estar construyendo «diques de contención a Sánchez» todos los días. No sé si muro o no, pero, al menos, cordón sanitario a la derecha extrema como en otros países europeos, sí. Allí, como no gobiernan las instituciones, sus mensajes no tienen tanto eco.

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga