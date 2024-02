El romance se tambalea

Teresa Ribera y Juanma Moreno en Doñana. / EP

Del romance político en Doñana hemos pasado poco menos a que se devuelvan las cartas y el rosario. Teresa Ribera y Juanma Moreno evidenciaron un acuerdo en idílico paraje hace un tiempo. Pero Ribera ha detectado una supuesta infidelidad por parte de la Junta, que tal vez quería, otra vez ‘amnistiar’ a algunos regantes ilegales. No es lo que tú piensas, puedo explicártelo, afirma el Gobierno andaluz que vio con miedo una cancelación de la reunión prevista ayer miércoles. Los técnicos del Ministerio han buceado, cual buscadores de perlas, buscando, eso, una perla. Y han encontrado dos o tres. Dos o tres párrafos en una documentación de miles de folios. Y les ha olido a lo que le huele a uno o una cuando ve mensajitos de su pareja a un choto o chota en Instagram. Esos párrafos del desacuerdo podrían ser pulidos. La Junta, Doñana, nosotros, la economía y la ecología se juegan mucho. Mucho, no. 350 millones, que era el primer paquete de inversión del Gobierno central previsto para ese espacio natural. Cual lectores del Hola, incluso del Diez Minutos o el Lecturas, esperamos una reconciliación. Se les pudo ver juntos en buena armonía, estamos deseando leer. El problema de la Junta es que ha de atender a unos afectados por la eliminación de riegos y a una necesaria, y exigida por la UE, protección del espacio natural.

El frente, la herida, se había convertido en un quebradero de cabeza para Juanma Moreno, que bastante tiene ya con la Sanidad. El contexto político no ayuda. No importa casi cuando lea esta frase. Lo que se lleva es el enfrentamiento y no el consenso. No tome nadie esta proclama como ñoña apelación a los jueguecitos florales, la política no es para hacer amigos. Tampoco enemigos. Más bien adversarios con los que dialogar. Hay que sacar los talantes, que de ellos presumen, porque pueden, la ministra Ribera y el presidente andaluz. Antes que las dagas y floretes, machetes y espadas. Bueno, Espadas no sabemos qué pensará de esto. Tal vez el acuerdo lo debilita. También. Presentar a la Junta como un agente tóxico le conviene y le podría dar réditos inmediatos. Sacar pecho de la cuantiosa inversión del Ejecutivo de Sánchez en Doñana, también. O más. No lo hace.