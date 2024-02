¿Dónde han ido a parar tantas palabras?

Tomo el bastidor del título de una bellísima canción de Pete Seeger (Where have all the flowers gone). Nos acechan diversos cataclismos, de la guerra a la inteligencia artificial pasando por el más grave de todos, el cambio climático. Pero hay otros que cursan en silencio y de los que se habla poco. ¿Van desapareciendo palabras del uso medio de la gente -por mucho que engorde de modismos circunstanciales el diccionario- igual que desaparecen las especies,? ¿Son hoy bastantes menos de las que estaban en circulación real hace, pongamos, 30 años, o sea, el periodo convencional de una generación, o es impresión mía? Las palabras mueren, es un hecho, pero ¿nacen tantas como mueren? La demografía de las palabras preocupa poco a la gente, pero con las que se van se perderán matices, rasgos, recovecos de la realidad, y la propia realidad se hará más delgada, pobre, insustancial.