El aire cálido de abril

Nos metemos ya en abril, se encara la última fase de la temporada para nuestro Unicaja y viene como título la canción de un grupo sevillano integrante de la corriente musical denominada rock sinfónico andaluz, que tuvo su época dorada entre los setenta y los ochenta, junto a los cordobeses Medina Azahara y los verdaderos dioses supremos de ese movimiento, sin duda alguna, Triana.

En este mes que empieza con el cumpleaños de mi padre y de Sergio Scariolo, a los cuales me gustaría felicitar en persona, pero me conformaré con hacerlo desde aquí, el Unicaja va a tener tres partidos en la Liga ACB, la visita a BAXI Manresa y recibir a Casademont Zaragoza y Baskonia en Málaga, y como poco dos en la FIBA BCL, ante el Promitheas Patras. Y la posibilidad (y el deseo) de jugar cuatro, ya que significaría la clasificación para la Final a Cuatro de Belgrado, pudiendo ser cinco, si la eliminatoria frente a los griegos se decide en tres partidos.

No tengo idea alguna sobre sí este año el Unicaja conseguirá otro título europeo o no, si hará bueno los pronósticos que lo señalaban como uno de los máximos favoritos para conquistar la FIBA BCL, o si alargará la situación que viene mostrando en la Liga ACB, en la que sigue optando de manera real al liderato de la clasificación, ante la derrota del Real Madrid (casualmente frente al próximo rival cajista, los de Pedro Martínez), en la que lleva en situación de play off toda la competición menos tres jornadas, y en la segunda posición casi un setenta por ciento de la temporada (19 de 27 jornadas).

Ya sé que Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto nos van a vender de puertas afuera un mensaje de prudencia, sobre todo para evitar el triunfalismo, que en Málaga somos muy nuestros y en octubre los había que pedían la cabeza del entrenador y el fichaje de un pívot que desayune recién nacidos cada mañana. Pero hay que ser sensato y entre trayectoria, nivel de competiciones, rivales y lo transmitido con el paso de las jornadas, no esperar lo mejor en lo que queda hasta el final de temporada es mentirnos en voz alta... y además nadie nos va a creer.

Tenemos claro que entre el pasado año y éste, estamos viviendo una gran época del Unicaja, que es más de agradecer que la lluvia de estos días pasados. Pero es que lo mismo este ciclo se termina solo -y dan ganas de entrecomillarlo- con el título de la Copa del Rey del pasado año. Y es que hablamos de un equipo que si en vez de llamarse Unicaja se llamara Valencia Básket o Baskonia y tuviera la trayectoria que estamos disfrutando en Málaga, lo señalaríamos como el principal candidato a todo para empezar a descabalgar a los favoritos de su trono.

Dejando de lado la trampa que supone la diferencia de competición europea (la cual está demostrado que es muy inferior, pero el Unicaja la ha disputado tres veces y aún no ha llegado a jugar la final), lo mismo aquí no terminamos de creérnoslo, quizá recordamos de manera más cotidiana los últimos partidos ante Telekom Bonn o Lenovo Tenerife, en lugar de todo lo bueno que llevamos viendo en los últimos tiempos.

Como medida de prudencia me parece perfectamente lógica. Es más, tirando de catálogo, el clavo que más sobresale es el que se lleva el primer martillazo, pero a mi modo de ver, la falsa modestia va contra la ambición lógica y obligatoria que también nos han vendido desde dentro del club.

Pero ahora es el momento para sacar y plasmar todo lo que se espera, sin perder de vista el componente suerte y que todo esto no deja de ser un deporte, no una ciencia exacta, no darle a este equipo todas las opciones es no ir por el lado correcto.

Otros artículos de Juan Carlos Bonilla El jugador número 13 Al final, Rocky pierde El Jugador Número 13 Nos hemos acostumbrado El jugador número 13 Premios circunstanciales

Abril pone casi a las puertas del final de las competiciones a los equipos. Esperamos que el aire cálido que llegará traiga triunfos y alegrías a nuestros colores, y que, ya que he empezado recordando tiempos atrás, no nos pase como a Joaquín Sabina, otro personaje del plano musical, al que le robaron ese mes.