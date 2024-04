LA PENSIÓN DE LOS ABOGADOS

La televisión ha mostrado una notable manifestación de abogados, con carteles en los que reclamaban una pensión justa. Si mal no recuerdo, ya antes habían reclamado por su jubilación; pero, dado su alto nivel profesional, me imaginé que eso sería para ellos un problema menor. Sin embargo, he encontrado en internet que ahora, debido a un cambio de leyes, de sus pensiones, antes sólo privadas, pueden llegar a percibir bastante menos que de la actual pensión mínima estatal. Comprendo, pues, su insistencia y la justicia de su petición, y me extraña que el Gobierno no les haya escuchado y resuelto en su tan grave situación. Tanto más cuanto que se trata de los abogados honestos, porque los corruptos sacan ya dinero de sobra con sus manejos.

Sagrera Capdevila. Málaga