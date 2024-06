Un camino de desarrollo y crecimiento

Como alcaldesa de Marbella, me gustaría felicitar al equipo de La Opinión de Málaga y agradecer la oportunidad que me brinda para celebrar un hito muy especial: su 25 aniversario. Un cuarto de siglo da para difundir incontables noticias, para contar desde sus páginas, primero en papel y ahora también desde hace un buen número de años en su digital, miles de historias. A lo largo de estos años, La Opinión de Málaga no solo ha sido testigo y partícipe de los cambios vividos en nuestra provincia, sino que además ha jugado un papel esencial para informar a los vecinos de Marbella y del resto del mundo de la evolución de la ciudad.

Dos décadas y media que contemplan los últimos años de la etapa más oscura sufrida por la localidad, que nos dejó una situación que, con mucho e intenso trabajo, logramos salvar a pesar de que el propio Tribunal de Cuentas vaticinaba la quiebra técnica del Ayuntamiento y una herencia que todavía sigue pesando. Pero, sobre todo, desde 2007, cuando alcanzamos la Alcaldía, un periodo en el que hemos transformado la ciudad hasta recuperar su posicionamiento turístico e ir aún más allá para hacer de Marbella un destino de referencia internacional para visitar, vivir e invertir.

Durante los últimos diecisiete años, salvo un paréntesis de estancamiento entre 2015 y 2017, Marbella ha vivido una auténtica metamorfosis, sin perder su esencia, sus tradiciones y esa seña de identidad de paraíso hospitalario y generoso. En este tiempo se han impulsado grandes infraestructuras como el bulevar de San Pedro Alcántara, los tramos de Paseo Marítimo con el fin de conectar los 27 kilómetros de litoral que posee nuestro municipio, equipamientos deportivos y culturales o los planes para los centros urbanos que han permitido revitalizar nuestras calles comerciales y hacer de Marbella una localidad más amable, más sostenible y más innovadora.

Un periodo en el que destacan logros tan significativos como la modernización de nuestra administración para hacerla más accesible y eficiente para los vecinos. Esta transformación ha sido fundamental para agilizar trámites y mejorar los servicios públicos, garantizando una gestión más transparente y efectiva.

Han sido avances en muchos terrenos, especialmente en el turístico, donde Marbella ha experimentado un auge sin precedentes. Antes de la pandemia, estábamos batiendo récords históricos en este ámbito y, tras esa crisis tan complicada, hemos logrado alcanzar incluso mejores índices que en años anteriores.

Este éxito se refleja también en la inversión sin precedentes en infraestructuras hoteleras, con más de 1.000 millones de euros en los últimos años destinados a proyectos que han reforzado y reforzarán la posición de Marbella como un destino de excelencia, un destino único.

Por otro lado, en términos de empleo, también estamos registrando cifras récord, bajando en algunos meses incluso la cifra de parados a menos de 8.000, una meta que nos propusimos y que se ha cumplido con éxito, demostrando el dinamismo económico de nuestra ciudad.

El planeamiento urbano ha sido otro de nuestros focos en todo este tiempo, especialmente tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 elaborado por la Junta de Andalucía, liderando posteriormente un proceso de renovación que culminará con las aprobaciones del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), que sentarán las bases del futuro urbanístico de Marbella.

La salud y la educación han sido también áreas, pese a no ser competencias directas de nuestra administración, en las que se ha avanzado mucho, sobre todo, en el último periodo, con la llegada del Gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía.

La ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, que estuvo paralizada durante mucho tiempo por la inacción del Gobierno socialista, pronto será una realidad, con una inversión muy importante que demuestra el interés de nuestra ciudad por parte del actual Ejecutivo andaluz, que también, junto con el Ayuntamiento, está realizando un gran esfuerzo para dar un giro de 180 grados al mapa sanitario de la localidad, con la creación de nuevos centros de salud y la mejora de los actuales.

Aunque hemos experimentado un notable camino de desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos durante todos estos años, aún nos enfrentamos a retos significativos. Especialmente el de la movilidad y el de la estabilización de las playas, dos cuestiones que atañen al Gobierno central y que lamentablemente aún no ha proporcionado ninguna solución satisfactoria y, peor aún, no se atisba que la vaya a dar. Pero desde el Ayuntamiento y otras administraciones comprometidas con Marbella no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir luchando para que se ejecuten proyectos tan importantes como los de estabilización de nuestras playas, las mejoras en materia de carreteras o para que el tren litoral llegue hasta nuestra ciudad, iniciativas por las que pasa el futuro no solo de nuestro municipio, sino el de toda la Costa del Sol.

Por último, quiero volver a agradecer a La Opinión de Málaga y a sus lectores el haber acompañado a Marbella a lo largo de todo este tiempo de transformación y felicitar al rotativo malagueño por haber cumplido su primero cuarto de siglo de historia. ¡Enhorabuena y a por 25 años más!