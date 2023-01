HC Cancer Center, centro oncológico de HC Marbella Hospital Internacional, trabaja en la investigación con nuevos fármacos dirigidos a oncología de precisión y en la aplicación de los últimos avances tecnológicos como herramienta clave para vencer al cáncer.

El Dr. José Manuel Trigo, director de la Unidad de Oncología, lidera y encamina un proyecto de investigación y desarrollo basado en pruebas genómicas, como es la determinación de perfiles genéticos en los tumores, así como la biopsia líquida que determina el DNA y células tumorales circulantes.

El objetivo, poner al alcance de los pacientes oncológicos los últimos avances en tratamientos contra el cáncer.

¿Cuáles son los retos en HC Cancer Center?

Contamos con un equipo cada vez más especializado, con una amplia experiencia en proyectos de investigación. Todo ello nos permite tener una visión mucho más amplia de las opciones terapéuticas que podemos ofrecer a nuestros pacientes y avanzar en el desarrollo de tratamientos más innovadores. Estamos trabajando en la ampliación de nuestro centro oncológico, con mayor espacio para nuestros pacientes y en la construcción y puesta en marcha de un laboratorio de pruebas genómicas, que permitirá agilizar los resultados de estas pruebas fundamentales y así poder plantear tratamientos más efectivos y mejor tolerados; basados en la medicina de precisión cada vez más personalizada.

Próximamente tienen previsto poner en marcha una nueva Unidad de Ensayos Clínicos.

Así es, en los próximos meses esta previsto poner en marcha una unidad de ensayos clínicos con nuevos fármacos. Los ensayos clínicos son la única forma de avanzar en la curación o cronificación de esta enfermedad. HC Cancer Center forma parte de una red internacional de ensayos clínicos que nos permite derivar a centros donde se esté realizando un ensayo clínico que favorezca al paciente, además realizar ensayos clínicos en el propio centro. Esta unidad permitirá a los pacientes candidatos acceder a nuevos tratamientos ampliando y mejorando sus opciones de curación o de cronificación de su enfermedad tumoral. Todo ello basado en una medicina cada vez más personalizada, orientada al paciente.

¿Por qué es importante la personalización en el tratamiento del cáncer?

Nuestro objetivo es hacer una medicina totalmente personalizada adaptada a cada paciente. Cada paciente tiene unas características y unas particularidades diferentes, bien sea por su enfermedad, por su estado general de salud o por su situación personal. En nuestra unidad de oncología ponemos todo nuestro empeño en satisfacer todas y cada una de las necesidades del paciente, ya que todo esto influye en el tratamiento y en cómo se va a enfrentar este paciente a la enfermedad. Por una parte, es importante conocer su situación psicosocial, ya que el apoyo familiar es fundamental para una buena adherencia al tratamiento. Por otra parte, su situación clínica. No todos los pacientes son candidatos a todos los tratamientos, debemos elegir, junto al paciente, el tratamiento más efectivo y que menos condicione su calidad de vida, nuestro objetivo es que viva más y mejor. Esta personalización también se aplica a la hora de tratar el tumor. No todos los tumores son iguales, ni todos responden de la misma manera a los tratamientos. A través de la realización de test genómicos (estudio molecular del tumor) podemos conocer el tipo de alteración tumoral que se manifiesta en el tumor del paciente. Esto nos permite acceder a tratamientos muy específicos dirigidos a esta alteración en particular. Conocer la alteración genética abre un abanico de posibilidades, cada vez disponemos de un mayor número de tratamientos específicos destinados a tratar esa alteración sin producir daño alguno en el resto de las células. Todo ello se traduce en tratamientos más eficaces y mejor tolerados.

