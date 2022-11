El entrenador de la Selección Española, Luis Enrique, se ha convertido en uno de los streamer del momento. El exfutbolista ha decidido compartir con todos sus seguidores cómo está viviendo el Mundial de Catar a través de Twitch, una plataforma de Amazon que ha catapultado a la fama a Ibai Llanos o IlloJuan.

El técnico asturiano va respondiendo dura casi una hora a las preguntas de sus seguidores en lo que ya es un programa lleno de agilidad y de interés en el que se habla de fútbol, de ciclismo, de aficiones, de carreras...

Y así arma un programa desenfadado y cercano, en el que se muestra natural ante los más de 150.000 espectadores que congrega en cada una de sus emisiones.

Gracias a las preguntas de sus espectadores y a sus respuestas hemos descubierto que está leyendo a los estoicos, y le sorprende la actualidad que sus reflexiones siguen teniendo más de 2.000 años después. Que le gusta leer en italiano para que no le olvide el idioma...

Pero quizás su respuesta más sorprendente llegó cuando uno de sus seguidores le preguntó que había cenado.

En esas estaban cuando alguien le pregunto a Luis Enrique lo que había cenado. Y Luis Enrique tan suelto como hace con el resto de preguntas, contestó que:

“He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y, de postre, un yogur".

Y el hecho de cenar media docena de huevos ha sorprendido a la mayoría de los presentes en el streaming. Y más teniendo en cuenta que estamos ante un alimento muy controvertido. El asturiano, además, ha reconocido que puede comer perfectamente "seis huevos y más" en un solo día.

Pero debió darse cuenta enseguida de que la afirmación podía ser polémica y enseguida explicó que “es uno de los alimentos con más nutrientes”, y advirtió "pero cada uno sabrá lo que le conviene o no".

Y pensándolo bien, como venimos de una tradición en la que no se podían comer más de 2 huevos en un día, es una buena pregunta para trasladarse a un especialista en nutrición, colesterol...

¿Está Luis Enrique en lo cierto?

En respuesta a la pregunta de si podemos tomar 6 huevos al día... sería más correcto preguntar si podemos consumir 6 huevos un día.

Porque si lo hiciésemos todos los días tendríamos que reducir otro tipo de nutrientes para no aumentar el consumo de grasa. Y eso haría que nuestra alimentación no fuese equilibrada, ya que esas otras "comidas" también son necesarias y aportan cosas diferentes a nuestro organismo.

Así que la respuesta a los 6 huevos al día sería tan negativa, como positiva la de cenar 6 huevos de vez en cuando.

Sí podemos decir que no hay un número ideal de huevos que debemos consumir y que aumentar el consumo un día o unos cuantos, no resulta perjudicial para la salud. También podemos afirmar que comer solo huevos, o no tomar huevos casi nunca, no es beneficioso.

Para hablar de si es saludable o no, también hay que tener en cuenta si los toma una persona sedentaria o que practica poco ejercicio físico. Y, por supuesto, no es lo mismo consumir varios huevos fritos acompañados de patatas fritas, que un huevo cocido o en batido de proteína. El cómo, también importa.

¿Los huevos suben el colesterol?

Las evidencias científicas actuales han dado al traste con las convicciones anteriores y hoy está demostrado que el huevo no eleva el nivel de colesterol en sangre.

Y así los dice la Fundación Hipercolesterolemia Familiar:

"Al contrario de lo que se ha pensado siempre, el consumo de huevos no está ligado a un aumento importante de colesterol sanguíneo".

Por eso, aunque antes se decía que no era recomendable comer más de dos o tres huevos a la semana, hoy se puede decir que incluso pueden comerse a diario.

Y los especialistas afirman incluso que:

"No se debe renunciar al consumo de huevo sin una causa justificada, ya que constituye una pérdida nutricional y gastronómica. A continuación se indican las principales virtudes de los huevos".

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aumentar el consumo de huevo a una unidad al día. Una recomendación que puede aumentar en el caso de deportistas de alto nivel, como Luis Enrique.

La American Heart Association modificó sus recomendaciones dietéticas en el año 2000. “El colesterol procedente de los huevos no suponen un riesgo añadido para padecer enfermedades cardiovasculares, permitiendo recomendar la toma de un huevo al día, en lugar de la recomendación previa de 3 huevos a la semana”

Eso sí, aunque es un producto muy nutritivo, ocurre como con todos los alimentos: nuestra dieta no debe basarse única y exclusivamente en torno a los huevos ni a ningún alimento en exclusiva.

Los seres humanos necesitamos una variedad de nutrientes que solo se consigue con una alimentación variada y equilibrada.

Huevos: proteínas, vitaminas y mucho más

Los huevos aportan proteínas de alto valor biológico, ya que contiene aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo.

También destacan por sus vitaminas, ya que menos la C, el huevo tiene todas las vitaminas en cantidades más que suficientes.

Solo en la yema se concentran las vitaminas A, D, E y K.

En la clara destacan las del grupo B (B12, ácido pantoténico O b5, riboflavina o B2 y biotina o B7).

En cuanto a los minerales, destaca su contenido en fósforo, hierro, zinc y selenio.

Los lípidos del huevo son en su mayoría insaturados, solo un tercio son saturados.

Su alto contenido en grasas monoinsaturadas hace que su grasa se considere saludable, pues ejerce una acción beneficiosa en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Es fuente de ácidos grasos Omega-3.

En la parte grasa del huevo encontramos también la lecitina, un compuesto con función emulsionante que interviene en el metabolismo del colesterol, reduce su absorción intestinal y evita que se deposite en las arterias.

Ayuda a controlar el peso

Y si hablamos de su aporte energético, un huevo supone solo 70 kcal, por lo que también suele ser una buena opción para mantener el peso, pues aporta nutrientes importantes y apenas azúcares.

Además, es un alimento con una gran capacidad saciante por su alto contenido en proteínas.

Según explica a este portal el doctor Miguel Civera, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), “los organismos internacionales y las sociedades científicas recomiendan un aporte de proteínas de 0,8 g/kg corporal/día en adultos”.

Las personas mayores, no obstante, deberían aumentar la ingesta de proteína, por lo que "sería recomendable entre 1-1,2 gramos de proteína al día, por kilogramo de peso corporal”.

Mejora la memoria

La colina es un nutriente desconocido, pero que juega un papel fundamental para el correcto funcionamiento del hígado, los músculos o el cerebro. Su déficit puede dar lugar a problemas de memoria o crecimiento tardío.

Pero la buena noticia es que un solo huevo aporta más de 1/4 de las necesidades de este micronutriente.

Consejos para consumir huevos y evitar sustos

Lo que sí hay es que ser prudentes a la hora de conservar o cocinar huevos.

El huevo es el principal causante de salmonelosis, una de las enfermedades diarreicas que más ocurre en el mundo entero. Esta enfermedad está causada por la ingesta de alimentos crudos o mal cocinados, o por la rotura de la cadena del frío.

Y por lo que respecta a los huevos es muy importante saber que: