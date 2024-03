"Con tanto volumen de composición, para que una marcha cuaje tiene que ser buena"

Sobrino del celebérrimo Juanito Valderrama. Hijo de Lola. David Hurtado (Sevilla, 1982) se sitúa en la actualidad en lo más alto del escalafón de la música procesional. Joven compositor, pero de reconocidísimo prestigio, desde hace años, sus admiradores lo consideran un clásico contemporáneo, a la altura de los más grandes. Estudioso del flamenco, además de por tradición familiar, la música de Hurtado es ya inconfundible, y en muchas de sus obras es capaz de articular todo un universo musical en torno a la advocación a la que va dedicada, introduciendo, con sumo acierto, seguiriyas, soleares o, como en su penúltima composición 'A tus pies se rompe el mar', dedicada a la Virgen de la Trinidad, una malagueña, a modo de saeta, en el trío. Esta marcha fue estrenada hace una semana por la Banda Sinfónica de la Trinidad en la basílica trianera del Cachorro, y se repetirá este próximo sábado a las 20.00 horas en la parroquia de San Juan, dentro del concierto monográfico 'Lo soñado y lo vivido', dedicado a la obra de David Hurtado.

El título del doble concierto protagonizado por la Banda de la Trinidad tanto en la basílica del Cachorro como este sábado en San Juan es 'Lo soñado y lo vivido'. ¿Con qué soñaba David Hurtado y qué está viviendo de ese sueño?

El título hace referencia a lo que ha ocurrido en mi carrera como compositor, desde que era un niño y empezaba en este mundillo. Entonces soñaba con los Font, con los Gámez. Y tenía mucha más ilusión y esperanzas que oficio. Con el paso del tiempo estoy viviendo todos aquellos sueños que tenía. Reconocimiento y la posibilidad de dedicarme a la música y plasmar todo lo que tenía dentro y quería sacar.

¿Esto se aprende o es innato?

Se aprende la técnica. Pero el impulso creativo es una cualidad que se tiene o no se tiene. Que se nace o no se nace con ello.

Ha señalado dos autores ¿Siguen siendo sus referentes?

Seguirán siendo por siempre referentes. Son los clásicos, porque no se pueden mejorar. Y en mi caso, mientras siga dedicándome a la música procesional, seguirán siendo los míos y su obra la meta a alcanzar, aunque estime que son inalcanzables. Pero sí que me sirven de estímulo para ir superándome.

Lo clásico es algo que se convierte en atemporal, que no le afecta el paso del tiempo. Es lo más parecido que hay a la inmortalidad

¿Qué otro compositor se ajustaría a esta definición que da a los clásicos como los inmejorables?

Esa es mi definición de clásico. Es decir, algo que ya no se puede hacer mejor. Y por eso pasa a la historia. Algo que se convierte en atemporal, que no le afecta el paso del tiempo. Es lo más parecido que hay a la inmortalidad. Y en este sentido, también habría que hablar de López Farfán, que fue el gran revolucionario de la marcha procesional. El que fijó el modelo de marcha estándar en una época en la que solo se escribían marchas fúnebres o se adaptaban a marcha pasajes de óperas u otras obras clásicas. Pero Farfán se saca de la manga 'La Estrella Sublime' y a partir de ahí, todos han seguido esa estela.

En mi definición de clásico, sin ir más lejos, se incluiría 'Como tú ninguna'. Al menos, es la sensación que tuve cuando la escuché por primera vez en la calle con motivo del cincuentenario de la coronación canónica de la Macarena hace ya diez años.

Muchas gracias, es el mejor halago que me podrían decir. Pero yo no me puedo considerar un clásico. Aunque es cierto que no persigo estar de moda, porque eso es pasajero. Ser un clásico es una aspiración. Lo dirá el tiempo y el pueblo soberano.

Me siento muy orgulloso de haber desarrollado un sello personal. Un lenguaje

No sé entonces si determinarle como clásico contemporáneo, pero sí es seguro que quien escucha la música de David Hurtado, más estudioso o profano en la materia, la sabe identificar como suya.

Me siento muy orgulloso de haber desarrollado un sello personal. Un lenguaje. Que alguien que escucha algo mío, aunque no conozca la obra sí sospeche quién es el autor, porque conoce su idioma. Y es lo llevo muy a gala.

David Hurtado, en una imagen de archivo. / L. O.

En un mismo fin de semana estrenó 'A tus pies se rompe el mar', dedicada a la Virgen de la Trinidad de Málaga, y 'Miradlo en la cruz', para el Cristo de Burgos de Sevilla. ¿En qué se inspira para crear dos composiciones que, en principio, aunque son del mismo padre, son también tan diferentes?

Lógicamente tienen el mismo ADN. Son dos estrenos de este año. No suelo hacerlo, pero se han dado así las circunstancias. Además, se han sucedido en dos días consecutivos y no hemos escapado mal del todo después de un tiempo sin escribir, tras superar un bache que me tuvo alejado de la composición. Cuando recibes un encargo, la primera obligación es bucear no solo en las imágenes a las que van dedicadas las marchas, aunque lógicamente sea lo más importante. Detrás hay una hermandad, un colectivo, una historia, una serie de elementos que te aportan muchísima información y que son fuente de inspiración. Las hermandades son en sí mismas una especie de microcosmos, universos en los que hay que zambullirse y empaparse de ellos. En los pequeños detalles que conoces de la hermandad descubres esos elementos que van a marcar la diferencia. La imagen es lo principal pero hay que escarbar más allá y ver lo que hay detrás y debajo.

¿Qué vio entonces en la Trinidad para escribirle?

Me puse a ver cómo era la hermandad del Cautivo. Y es impactante. Al Cautivo lo conoce todo el mundo también fuera de Málaga y a poco que profundizas ves lo que hay detrás de esa imagen. La Virgen de la Trinidad, pese a ser de factura reciente, obra de Francisco Buiza, tiene esa unción que la hace especial. He intentado plasmar en la marcha que se trata de una imagen que trasciende a la propia hermandad y para que en ella pueda identificarse todo el pueblo malagueño. Lo ideal sería que se convirtiera en un himno de la Semana Santa de Málaga.

¿Y el flamenco en la saeta?

Tiene una saeta que en realidad es una malagueña, el cante emblemático de la Ciudad de Paraíso, como la describía Aleixandre. 'Pensando en ti desvarío' es una de las malagueñas más hermosas de todo el repertorio flamenco de un cantaor de principios del siglo XX, el Chato de las Ventas, que a su vez se inspiró en la cantaora malagueña Trinidad Navarro 'La Trini'. Tuvo una vida muy desgraciada, murió al inicio de la Guerra Civil, está enterrado en una fosa común en Badajoz. Esa existencia tan desdichada, en contraste con la belleza de la malagueña, llevaba desde hacía tiempo rondado en mi cabeza con el objetivo de hacerle un homenaje y escribirle a la Virgen de la Trinidad se ha convertido en la ocasión idónea.

Las marchas procesionales y el flamenco son seña de identidad esencial de Andalucía

¿Se le puede considerar un rebelde puesto que se ha propuesto dignificar dos géneros, el procesional y el flamenco, que muchos consideran menores?

¿Rebelde? Mejor comprometido. Me he criado en una familia flamenca. Lo he estado escuchando desde siempre, de manera cotidiana. Y como andaluz y sevillano, la Semana Santa también la he vivido desde pequeñito. Se trata de dos géneros de primerísimo nivel que es verdad que históricamente no han gozado del predicamento que pueden haber tenido la música clásica o incluso el jazz. Con ello trato de poner también mi granito de arena en este reconocimiento que todos deberíamos hacer, ya que son seña de identidad esencial de Andalucía. Sus dos músicas más representativas.

¿Cuál es el nivel de la música procesional actual?

El nivel es muy alto porque los músicos de las bandas van todos al conservatorio. El nivel interpretativo ha subido muchísimo porque los músicos están cada vez más formados. Lo mismo ocurre con los jóvenes compositores. La edad media va descendiendo vertiginosamente y escuchas sus obras y parece que las ha hecho una persona que lleva toda la vida en ello. La formación del compositor y del músico se van retroalimentando por ello se han alcanzado cotas técnicas que hace 40 o 50 años eran inimaginables. En los últimos 15 o 20 años la cosa ha crecido exponencialmente en toda Andalucía. Hay un grupo de compositores que es cada vez más pujante. Y una cosa que es muy buena es la filtración que se produce entre las distintas provincias, de una a otra. Que compositores de Sevilla puedan escribir para Málaga y al revés. O para Córdoba o Jerez. Estos trasvases estilísticos son muy enriquecedores. El mestizaje siempre es positivo.

La capacidad de comprensión del ser humano es limitada. No se puede asumir ese volumen de estrenos. Es imposible

Pero también muchas marchas terminan en el cajón y no se tocan.

La otra cara de la moneda es la masificación de marchas. En la época de los clásicos en Sevilla a la que antes nos referíamos se podrían estrenar 3 o 4 marchas al año a lo sumo. Ahora se estrenan en un solo concierto. Eso, a la larga, causa daño en el sentido de que el público no puede asimilarlo todo, es imposible. Dificulta que una marcha pueda calar. La capacidad de comprensión del ser humano es limitada. No se puede asumir ese volumen de estrenos. Es imposible.

Eso, entonces, también confiere un mayor mérito a la marcha que sí que termina cuajando.

Si a pesar de eso una marcha cuaja, fíjese, qué suerte, cómo tiene que ser de buena para que lo logre.

¿Cómo valora la altura interpretativa de la Banda de la Trinidad, que este sábado repite el concierto ofrecido hace una semana en Sevilla?

Y allí estaré. La Trinidad me ha sorprendido gratamente. Es una banda que a priori, como tiene muchos niños, son una cantera enorme, te puede crear cierto prejuicio. Pero cuando la escuchas se te cae la baba. Te quedas con la boca abierta de su nivel interpretativo. Eso es gracias al trabajo y más trabajo. Esta banda tiene un ritmo de trabajo envidiable. Y entusiasmo. Me han dejado enamorado por la ilusión, el entusiasmo y la afición que le ponen a la música. Es admirable.