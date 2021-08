El alcalde, Fernando Pizarro, ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida del escalador de 50 años que llevaba desaparecido desde el pasado domingo, en el entorno del puente Gaston Bertier.

“Lamentamos comunicar que aproximadamente a las 15.45 horas ha aparecido el cuerpo sin vida de Enrique Domínguez Carrero. Agradecer el esfuerzo del dispositivo de rescate a la Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. Nuestras condolencias a familiares y amigos”, ha transmitido en redes sociales el teniente de alcalde, David Dóniga.

Por su parte, Pizarro también ha manifestado a través de su Facebook que “sentimos profundamente este final tan trágico”, al tiempo que ha agradecido también a los profesionales que han participado en las labores de rescate.

Pizarro ha destacado la dificultad que ha supuesto el hallazgo del cuerpo en “esta zona tan complicada del Jerte”. Esta mañana se reanudó la búsqueda en las inmediaciones del puente de hierro Gaston Bertier, donde la Guardia Civil encontró el móvil del hombre en un cancho cercano.

Pizarro avanzó esta mañana (durante los actos de presentación del Martes Mayor) que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) procedería a disminuir el caudal del río Jerte para facilitar la búsqueda del desaparecido. Lo que supondrá una aminoración del mismo a su paso por Plasencia.

También subrayó el regidor que “las líneas de investigación son muchas; no hay ninguna cerrada y puede haber sido cualquier causa” el detonante del suceso. “No sabemos cuál ha sido ni la motivación ni el desenlace pero, evidentemente, en estos procesos no se pierde nunca la esperanza”. El hombre salió a practicar escalada el pasado domingo, 1 de agosto, en una zona entre Oliva de Plasencia y la capital del Jerte, donde se localizó el vehículo. Sus familiares denunciaron el lunes los hechos en la Policía Nacional y difundieron la imagen del desaparecido en redes sociales.