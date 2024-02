Una pareja de vecinos de los edificios incendiados en Valencia: "Necesito volver al piso para asimilar que ya no queda nada y seguir adelante"

De la incredulidad a la rabia. Por esas fases ha pasado Alicia desde el jueves por la tarde, cuando volviendo de comprar en el supermercado se topó de frente con su piso en llamas, en Valencia. Hoy, el segundo día que se ha levantado en una habitación de hotel y pasará el día haciendo gestiones y reuniéndose con sus vecinos y vecinas para unificar información y esfuerzos. “Esto es lo primero que hago por la mañana”, dice Alicia mientras saca un papel de notas con el logo de Hotel Valencia Palace estampado.

"Cortauñas, bolsas de aseo, botecitos, camisetas de tirantes, toalla pelo, maquinilla afeitar". Son algunas de las cosas apuntadas en la segunda lista de Alicia en el segundo día despertando sin hogar. Dice que hoy sábado se ha levantado enfadada. "Lo primero que he hecho es buscar el reloj para ponérmelo y he pensado: despierta Alicia, que ya no tienes reloj. Ni tampoco casa".

Es una anécdota de un drama que poco a poco se va haciendo más real. La primera lista llevaba bragas, calcetines, cepillo de dientes, entre otros y esta es la continuación de unas necesidades que empiezan por lo más básico. Se han quedado sin nada. Pero están vivos, al menos están vivos, señala aliviada.

"Salir al súper me salvó la vida"

Con todo, cuenta que las imágenes que vio se le han quedado grabadas en la retina. Vivía con su pareja Marcos en el séptimo piso del edificio alto de Maestro Rodrigo. La puerta número 70. El fuego se originó en la planta octava. Alicia había salido a comprar al supermercado y su pareja estaba trabajando. Al volver, vio el horror. "Fui acercándome y vi una nube de humo negra. Hablaba por teléfono con una amiga pero llegó un momento en el que ni siquiera escuchaba lo que me decían al otro lado", recuerda con lágrimas en los ojos. Ella teletrabaja y da gracias por esa decisión de salir en ese preciso momento. Una que parece nimia pero que ante tal catástrofe "me salvó la vida".

Ahora, dos días después, comienza a ser más consciente de lo que ha pasado pero señala que aún no se cree lo que ha pasado. "No somos capaces de asimilar del todo. Te has ido y no has podido volver pero necesito subir para palpar el suelo y ver que esto es real. Es el primer paso del duelo", señala Alicia, que junto a su pareja se mudó al piso ahora calcinado hace apenas un año.

"Es como si todo fuera una película"

Marcos, su pareja, se encontraba trabajando cuando se desataron las llaves. Asegura que todavía lo siente como si todo lo ocurrido "fuera una película". Al llegar a la calle desde donde observaban como el fuego devoraba todo el edificio, vieron "como quemaba el comedor, la habitación, la mesa y las sillas que compramos hace poco", dice. Ambos empiezan a entender que todo lo que tenían lo han perdido y se preguntas cómo empezar de nuevo.

"Nos hemos quedado sin nada pero no podemos deshacernos de este lastre emocional que sentimos"

"Nos hemos quedado sin nada pero no podemos deshacernos de este lastre emocional que sentimos", explican. Usan el humor para evadirse y bromean con la estructura de metal que se ve a lo lejos del esqueleto calcinado. Ahora viene lo más difícil y ambos lo saben. "¿Os puedo hacer una foto?", pregunta este diario. La respuesta es afirmativa. "Sácame guapa eh", dice Alicia, para luego aclarar que despojada de su hogar y todas sus pertenencias, "lo que nos queda y no queremos perder es la dignidad".