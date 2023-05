Los científicos han descubierto más de 19.000 volcanes en el fondo del océano, lo que eleva a 43.454 el total de montañas basálticas submarinas de origen volcánico identificadas. Todavía puede haber miles más esperando ser descubiertas.

Utilizando datos de satélites, científicos de las universidades de California en San Diego, de Chungnam en Corea del Sur y de la Universidad de Hawái han descubierto más de 19.000 nuevos volcanes submarinos en el fondo del océano.

Hasta ahora solo se ha cartografiado mediante barcos especializados el 20 por ciento de del fondo marino, pero los científicos piensan que solo hemos identificado menos de 25.000 del total de volcanes submarinos que pueden permanecer ocultos.

Con el nuevo descubrimiento, el total de montes submarinos conocidos asciende a 43.454, casi el doble del número que conocíamos hasta ahora.

A pesar de esta actualización, los investigadores creen que podría haber miles más esperando ser descubiertos. En 2011, estimaron que podría haber hasta 55.000 picos submarinos en todo el mundo, una cifra que podría necesitar una revisión en función de las nuevas cifras, destaca al respecto Science Alert.

Volcanes submarinos

Creados por la actividad volcánica en las profundidades de la superficie del océano, los montes submarinos pueden alcanzar entre 3 y 10 kilómetros de altura.

Sin embargo, los montes submarinos más pequeños, de menos de 2 kilómetros de altura, son difíciles de detectar.

De los nuevos volcanes submarinos descubiertos, la mayoría tienen 700 metros de altura, pero algunos ascienden hasta los 2.500 metros sobre el lecho marino. El volcán más pequeño recién descubierto mide solo 421 metros de altura.

Los volcanes submarinos tienden a ser fácilmente detectables por sonar, pero solo si un barco pasa sobre ellos.

Datos satelitales

Para superar esta limitación, los científicos han recurrido en los últimos años a datos satelitales para detectar pequeños bultos en la superficie del océano y cartografiar dónde se encuentran los montes submarinos.

Mientras que el sonar usa ondas sonoras que rebotan en el lecho marino para mapear sus características, la altimetría satelital lo hace indirectamente, midiendo ligeros cambios en la altura de la superficie del mar que reflejan el tirón de la gravedad proveniente de montículos en la corteza terrestre sumergida.

Cuanto más grande es el montículo, más su atracción gravitatoria atrae agua de mar en la parte superior.

Gravedad delatora

Este es el método aplicado en esta investigación, dirigida por Julie Gevorgian, de la Institución Scripps de Oceanografía en California, que ha catalogado los nuevos volcanes submarinos.

Los investigadores piensan que este hallazgo permitirá profundizar en nuestra comprensión de la tectónica de placas, del vulcanismo y de los movimientos de las corrientes oceánicas y la vida marina, en vastas áreas del océano que hasta ahora no habían sido cartografiadas.

Guiando aguas ricas en nutrientes desde las profundidades, las montañas submarinas son refugios para la vida marina que atraviesa los océanos.

Sus empinadas laderas también interfieren con las corrientes oceánicas que mueven el calor por todo el mundo. Y enterrados en su geología, los investigadores esperan encontrar pistas sobre la tectónica de placas y el magmatismo, junto con preciados minerales de tierras raras.

Magma migratorio

"Debido al impacto que tienen los montes submarinos en el océano y los ecosistemas, son características importantes para estudiar, mapear y clasificar", escriben Gevorgian y sus colegas en un artículo publicado en la revista Earth and Space Science.

Los montes submarinos son de composición basáltica, de origen volcánico y se formaron en uno de tres entornos tectónicos: cerca de las dorsales oceánicas, puntos calientes intraplaca y arcos de isla, destacan asimismo los investigadores en su artículo.

La mayoría de los montes submarinos pequeños se forman cerca de las dorsales oceánicas. La litosfera en los límites de placas divergentes es delgada y está fracturada; esto permite que el magma migre a través de la litosfera y forme pequeños montes submarinos de decenas a miles de metros de altura, concluyen.

Referencia

Global Distribution and Morphology of Small Seamounts. Julie Gevorgian et al. Earth and Space Science, 06 April 2023. DOI:https://doi.org/10.1029/2022EA002331