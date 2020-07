Granero: "No concibo otra cosa que no sea ascender de categoría"

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) celebró este martes la quinta cita de los 'Encuentros Deportivos Online' con Esteban Granero, jugador del Marbella FC. Durante la charla, moderada por el periodista Julio Rodríguez, el madrileño repasó la actualidad de su equipo, que se enfrentará en menos de dos semanas a los Playoffs de ascenso a Segunda División.

"Marbella es un club y un equipo de primer nivel, trasciende su categoría, puesto que los retos poco tienen que ver con la categoría donde se está jugando. He tenido la suerte de pelear por la liga con el Madrid, por la Copa con la Real y por no descender con otros equipos. He peleado por muchas cosas muy diferente cuyo denominador común era un reto personal vinculado a un club, un equipo y una afición, confiando en nuestras posibilidades", apuntó el jugador. Respecto a la eliminiatoria, Granero afirmó que "es complicado porque no hay precedentes, andamos por nieve virgen, pero la solución nos la dio el entrenador. No prepararte para tres partidos, sino para uno".

Entre los equipos que lucharán por el ascenso, el Marbella se posiciona como uno de los favortios, pero "El Pirata" prefiere no fijarse en esos detalles: "No sé quién nos pone el cartel de favoritos, nosotros no ponemos el cartel a nadie, todos tienen el mismo objetivo y tienen plantillas de nivel. Tenemos que sacar nuestras mejores virtudes y pelear con lo que nos toque".

"Personalmente me siento capacitado para estar en este grupo; no he sentido que he dado un paso atrás y el objetivo de ascender con el Marbella me motivaba más que otras muchas decisiones que podría haber tomado en enero", confesó el jugador durante la charla, donde también habló sobre su futuro: "voy a ser futbolista del Marbella hasta que me retire, siempre y cuando el club quiera; y hasta que el cuerpo diga basta".

Granero puntualizó que su "reto no pasa por estar muchos años en Segunda División, no concibo otra cosa que no sea tarde o temprano ascender de categoría, esto no quiere decir que sea fácil o que estemos confiados. Son cosas diferentes. El fútbol es competición. Mi ambición es la de subir, pero pueden pasar muchas cosas".

Asimismo, el madrileño de padres granadinos insitió en que "no he parado de trabajar ni un día durante el estado de Alarma. No solo no perder el estado de forma, sino aprovechar para ganar en algunas áreas. Hemos estado muy monitorizados a nivel deportivo para entrenar todos los aspectos y estamos haciendo una pseudopretemporada". "En ningún momento he pensado que nunca íbamos a jugar. Terminar la competición era la única solución justa, todas las demás eran injustas. Lo que se empieza debe terminarse"

El VAR es el tema de actualidad en el mundo del fútbol, desgraciadamente por los errores cometidos en numerosos partidos. Ante este asunto el jugador subrayó que "el VAR es una herramienta que está dando sus primeros pasos y que es mejorable. Pero ha sido un paso muy positivo y sirve para que se le dé más justicia a lo que ocurre en el terreno de juego. Hay que acabar de definir bien el VAR, debe hacerse un protocolo coherente en el que todos estemos de acuerdo para que no haya dudas".