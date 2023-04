Darío Brizuela será jugador del Unicaja hasta 2026

El Unicaja va a anunciar en los próximos días un movimiento deportivo muy importante. Darío Brizuela vestirá la camiseta verde y morada hasta 2026, en un acuerdo de renovación que tanto el club de Los Guindos como el propio jugador ya han firmado y que será oficial después de afrontar este fin de semana el partido ante el Monbus Obradoiro (sábado, 18.00 horas).

No ha sido un acuerdo fácil y no por la complejidad de la negociación con conversaciones desde hace semanas, sino porque iba a ser un verano muy importante en la carrera del escolta cajista. Tuvo un muy buen escaparate con la medalla de oro y su gran rendimiento en el Eurobasket, y la temporada 2022/2023 con el conjunto malagueño no ha sido más que una confirmación del papel que puede llegar a cumplir en un gran equipo. Sin embargo, y a pesar de las ofertas de Euroliga que le han llegado, se va a quedar en Málaga tres años más.

Brizuela ha decidido primar muchas cosas por encima del dinero o de la posibilidad de competir en las más altas instancias europeas, una de ellas ha sido Ibon Navarro. El técnico fue muy claro al principio de la temporada: iba a tener mucha competencia para jugar, pero juntos han sabido sacar el mejor rendimiento de un escolta que ha mejorado en todas las facetas con respecto al pasado y que sigue siendo tan diferencial jugando menos minutos.

Así que el Unicaja apostó el pasado verano por Darío Brizuela y ahora Darío Brizuela decide seguir apostando por el Unicaja hasta 2026. Es decir, la sexta renovación en la plantilla cajista, a falta del anuncio, -además de Alberto Díaz y Jonathan Barreiro que tienen contrato un año más, por lo pronto- para mantener la ilusión y soñar con alcanzar cotas grandes en el baloncesto nacional y europeo durante las próximas temporadas.