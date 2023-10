Ya está aquí la Basketball Champions League 2023/2024. Este martes arranca la competición continental organizada por la FIBA, aunque para ver el estreno del Unicaja habrá que esperar un día más, al miércoles 18, con la visita de los verdes y morados a la pista húngara del Falco Szombathely.

El sistema de competición no varía respecto al del pasado curso. La temporada regular comienza este martes 17 de octubre, con 8 grupos de 4 equipos cada uno para un total de 32 equipos participantes. Solo el primero bde cada grupo se clasificará directamente para la siguiente fase, la denominada Round of 16. El segundo y el tercero deberán disputar en enero un play-inn contra un equipo de otro grupo para pasar a la segunda fase. El cuarto clasificado de cada grupo de la primera fase quedará eliminado.

Round of 16

Una vez queden los 16 mejores equipos de la competición (los 8 que queden primeros y los 8 que ganen ese play-in), se formarán cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, que jugarán una segunda liguilla todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo jugarán en play off de cuartos de final al mejor de tres partidos, con ventaja de campo para los equipos que queden campeones de sus grupos del Round of 16. Los emparejamientos de esos cruces de cuartos de final se decidirán después de un sorteo en el que los campeones de grupo serán cabezas de serie y los segundos clasificados quedarán encuadrados en el otro bombo.

Final Four

Los cuatro equipos que ganen ese play off de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four de la BCL 2023/2024, cuya sede está por definir y que, salvo cambio de planes, será en la ciudad de uno de los equipos que se clasifiquen para la Final Four.