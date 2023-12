Antonio Jesús López Nieto está muy contento con el 2023 que ha cuajado el Unicaja y para este 2024 que entra se «daría por satisfecho» con lograr otro título, el que sea. El presidente del Unicaja pasó este viernes por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hacer balance de lo que ha dado de sí este último año, donde los de verde tuvieron su momento culmen con la consecución del título de la Copa del Rey en Badalona.

2023, año inolvidable

«Ha sido un muy buen año para la entidad. Creo que los datos están ahí. Un título muy lustroso como la Copa del Rey, la Final Four, semifinales de la Liga, fuimos terceros detrás del Madrid y Barcelona, la final de la Supercopa... Nuestro equipo femenino ascendió a la segunda división. Hemos celebrado un 30 aniversario magnífico. Ha sido muy positivo y queremos poner las bases para que el 2024 sea parecido».

Momento especial

«Ha habido muchos y muy buenos. Pero el momento es la Copa de Badalona, por inesperada. Después eliminar al Barcelona, Real Madrid y ganar la final. Es un icono ya en la historia del club. Es el quinto título, después de la Eurocup del 2017. No lo ganaba un equipo que no fuese Madrid o Barcelona desde 2009. Hemos sido la alternativa. Lo dije, intentaríamos molestar a los grandes, de buenas maneras. Desde que llegué, he tenido la suerte de disfrutar varias victorias al Madrid y al Barcelona. No es fácil. Les ganamos a los dos en la Copa del Rey, este año a los dos. También en el play off en el Palau. Son imágenes difíciles de borrar».

¿Candidato a todo?

«Tenemos los pies en el suelo. No limito la ilusión de la gente, pero tenemos que ser conscientes. El próximo partido es en Palencia, todos los viajes son complicados, jugarán sus bazas para quedarse en la ACB. A la gente hay que decirle la dificultad que tiene. El Madrid cuadruplica el presupuesto, el Barça lo triplica, Baskonia y Valencia lo doblan... Nosotros vamos a utilizar nuestras armas para asomarnos a esa mesa de los grandes».

Petición para 2024

«Le pido un año similar, ya sería extraordinario. Mantener esta tendencia, que la gente siga disfrutando en el día a día. Hay que pelear. Que la gente disfrute en el Carpena, es en lo que llevamos trabajando tres años. Es muy bonito ver a la gente joven volcada con el baloncesto. Hay simbiosis entre el club y la ciudad. Los títulos... hay que estar ahí. A veces llegan y a veces no, como en la Final Four».

¿Títulos?

«Con que cayera un título me daría por satisfecho. No renuncio a ninguno. La Copa tiene una maldición, pero está para romperla. Hace mucho tiempo que no lo gana el organizador, y en Málaga hemos tenido la mala suerte de no ganar nada. El Madrid es el favorito. A partir de ahí, molestar. Están el Barça, Baskonia, Valencia, Murcia... Hay que pelearlo, somos un equipo solvente, tenemos una identidad que le encanta a la gente, peleamos cada jugada... pero hay equipos muy buenos. Estamos en la Copa por derecho propio, como cabezas de serie. Estamos muy encaminados para estar en play off. Tenemos 13 victorias, el año pasado fuimos quintos con 24. En la BCL tenemos un grupo complicado. Creo que nos tocará PAOK y Cholet. Además del Estrasburgo. Nuestra obligación es llegar a los cuartos de final y estar en la Final Four otra vez. Si vienen los títulos, mejor. Es lo que nos gustaría a todos. Hay que hacer un trabajo serio e ir avanzando en los hitos».