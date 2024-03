Ibon Navarro: "Nos queda lo más bonito de la temporada por delante"

Ibon Navarro ha hablado este viernes en las horas previas a la visita del Bilbao al Carpena (sábado, 18.00 horas). Vuelve la Liga Endesa, pero el centro de la conversación lo ocupó la Copa del Rey y el aprendizaje tras la decepción. Analizó el técnico del Unicaja todo lo relacionado con aquel partido, pero quiso dejar un mensaje muy importante: "Nos queda lo más bonito de la temporada por delante".

Estado de la plantilla

"Yankuba, Kendrick y Alberto, que han estado con las selecciones, no están en el mismo punto que los demás, que han acumulado mucha carga de trabajo. Kendrick ha venido con muchos minutos y cansancio. Alberto también, menos minutos y mucho cansancio. Yankuba es el que menos ha jugado. Diría que están en estados distintos. Vamos a ver si durante las próximas dos semanas tratamos de homogeneizar un poco todo porque estos jugadores están en otro nivel y a la que Jonathan y Gus estén más integrados, ellos se quedan fuera. A nivel mental han desconectado un poco, les ha venido bien. Ya hemos cargado las pilas para los próximos meses de competición, espero que sean chulos".

Comparación post Copa respecto al año pasado

"Por muchos motivos, estamos en otro escenario. Hablamos de que el año pasado jugamos tres partidos en cuatro días. Necesitas volver a calmarte y alimentar el hambre para seguir compitiendo a la vuelta y no estar saciado. Estamos ahora en un punto completamente diferente. Venimos de una decepción, no de un fracaso, pero sí de una decepción y nos queda lo más bonito de la temporada por delante. Creo que el equipo está bien. Hace un año volvimos con cuatro partidos en siete días y un viaje a Estambul. Ahora vamos a jugar los dos primeros partidos en casa. Tenemos el viaje a Lugo. Son estados diferentes, pero sí que había que parar y reflexionar un poco, calmarnos y relativizar las cosas. Aunque el tratamiento ha sido similar, el diagnóstico era distinto".

Ibon Navarro se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto frente al Tenerife. / ACBPHOTO/M.POZO

Capacidad de reacción tras decepción

"Son momentos muy diferentes respecto a lo de la BCL de la temporada pasada. Cuando acabamos la Final Four te queda el final de Liga Endesa y el play off, ves el final cerca. Ahora nos queda mucho. Estamos en una muy buena posición para pelear por todo en Liga, nos quedan tres partidos del Round of 16 y los cuartos de final, si Dios quiere. Sí creo que ha sido, dentro de la decepción, menos palo. La Copa del Rey es una competición de un partido para ganar y jugar al día siguiente. El nivel de los ocho equipos no invita que vayas a ganar fácil. Tuvimos malas decisiones en los últimos minutos, un rival a un nivel muy alto y nosotros no al mejor, hay cosas de baloncesto que no hicimos tan bien como solemos. Lo que no podemos pensar es que le íbamos a ganar de 20 al Tenerife. Fue un partido igualado, que se decidió en los dos últimos minutos con dos rebotes ofensivos de Tenerife. Jugaron mejor, estuvieron más acertados en los momentos importantes y nos eliminaron. No hacemos ningún drama, el año pasado fue al revés. Sí que creo que fue peor la Final Four porque no sentimos estar a un buen nivel. Queda mucho, el equipo ha hecho un buen análisis a nivel individual, tenemos claro cuál es nuestro camino. Ojalá vayamos para arriba".

Análisis de la Copa

"Más allá de un análisis puro de baloncesto, hay cosas del plan de partido que no salieron como queríamos por dos motivos: porque el que transmite no lo hizo bien o quienes lo reciben no entendieron bien. Escuchas a los jugadores, igual alguno ni se dio cuenta. Hay que aprender. Si te vuelves a encontrar un partido así, las cosas que te definen en tu juego no puedes fallar. Puedes fallar en detalles, pero no en las cosas más básicas. Hicimos mal cosas que hacemos todos los días y muy bien, parte de nuestra identidad. No digo que lo vayamos a hacer perfecto el próximo día, pero sí un poco menos mal con la ilusión de que van a llegar más partidos así".

Surne Bilbao, próximo rival

"Bilbao es un equipo que ha tenido problemas de lesiones y jugadores con bajones en su rendimiento. El fichaje de Hornsby les ayuda mucho, un punto de anotación más allá de los bases. La aparición de este jugador ya es otro punto de atención. El equipo no ha dado más nivel regular por problemas muy concretos en los jugadores. Tienen claro a lo que juegan con un estilo muy marcado, es un equipo muy incómodo. Si no hay que preguntarle a Valencia. Cuando tienen poco que perder dan su mejor versión. Hay que estar preparados para un partido intenso, con mucho ritmo e imponernos en esas cosas en las que sabemos que somos buenos".

Renovaciones pendientes

"Queda mucho. Si llegas a final de temporada sin un objetivo común, sin tener claro que tus objetivos personales pasan por conseguir en los objetivos del grupo es un problema. Creo mucho en el grupo de las personas que hay en este equipo. Son pocos los jugadores que acaban contrato. Seguramente no podamos competir con el atractivo de equipos de Euroliga si quieren a nuestros jugadores, pero ofrecemos otras cosas. Los jugadores se han dado cuenta, que no es fácil, de que su cartel individual mejora si el cartel colectivo es bueno y al revés. Siempre he dicho que son 13 jugadores de Euroliga porque son capaces de dar un rendimiento muy alto con un impacto muy alto. No puedo pelear con eso, pero los que hay son muy conscientes de que cuanto mejor lo haga el equipo su situación personal es mucho mejor. Una vez puedan elegir, usaremos nuestras bazas para que se queden si las dos partes lo queremos".