El AEK demandará a Joan Plaza por revelar presuntos "problemas económicos" del club griego

Joan Plaza, extécnico del AEK de Atenas hasta el pasado mes de enero, cuando fue despedido de su cargo, habló de su experiencia en el conjunto griego en una entrevista a 'Esports BDN' un medio local de Badalona. Sus palabras han provocado un gran malestar en el histórico club griego, que celebra este año su centenario y que tiene previsto llevarlo ahora a los tribunales.

El exentrenador del Unicaja, de 61 años, explicó en esa entrevista las dificultades financieras que según él atraviesa el AEK: "Es sorprendente que en 2024 puedan suceder cosas como ésta. Pensé que eran una realidad de hace 30 años. Se retrasaron dos meses en el pago para mí y los jugadores americanos, cuatro meses para los jugadores griegos y siete meses para el personal. Y la exigencia era la misma, nos pagaran o no", aseguró.

Joan Plaza fue entrenador AEK hasta enero. / AEK

Comunicado del AEK

Tras publicarse la entrevista, el AEK respondió con un comunicado de prensa muy duro anunciando que emprenderán acciones legales contra su exentrenador: "Por respeto a su trayectoria y porque elegimos no revelar los incidentes que provocaron el 'divorcio', no vamos a responder directamente a lo que dijo nuestro ex entrenador. Aunque nos sorprende por qué ha decidido hablar ahora, después de tanto tiempo, y cuando nuestro equipo está entrando en una serie de partidos cruciales", continuó el AEK que fue tajante: "la inmunidad para los calumniadores se acabó".

"Aquellos a quienes les gustan las mentiras monstruosas y se oponen a los intereses y la dignidad del AEK ahora serán llevados ante la justicia. Nuestro exentrenador será el primero en sufrir las consecuencias de la ley, bajo su propio riesgo. Cuando acabe la temporada analizaremos en profundidad lo que no pasó, pero ahora tenemos que centrarnos en nuestros objetivos. PD: Nos comunicaremos con usted sobre nuestras acciones legales".

Situación límite en la BCL

El AEK, ahora dirigido por Ilias Zouros, está en mitad de la tabla en la liga griega y en una situación límite en la BCL, colista de su grupo del Round of 16 europeo que comparte con el UCAM Murcia, con tres derrotas en las tres jornadas ya disputadas de la liguilla de la segunda fase continental.