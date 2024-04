¿Quién es el favorito para ganar la Final Four de la BCL de Belgrado?

La cuenta atrás para la Final Four de Belgrado 2024 está en su momento final. Este próximo viernes 26 de mayo arrancarán las semifinales de la cita a 4 por el título de la Basketball Champions League 23/24 en el Belgrado Arena de la capital de Serbia, uno de los países que más y mejor vive el baloncesto de todo el mundo. Lenovo Tenerife-Peristeri y Unicaja-UCAM Murcia son las dos semifinales de las que saldrán los nombres de los dos finalistas que el domingo 28 se jugarán el título continental en el majestuoso pabellón belgradense, una instalación icónica del básket continental.

Cuatro aspirantes

A solo unos días para que arranque la Final Four, la pregunta que se hacen todos los aficionados es ¿quién es el favorito para levantar el título europeo? O quizás sería mejor preguntar ¿hay realmente un favorito al título de esta Basketball Champions League 23/24?

La verdad es que cualquiera de los cuatro equipos que han logrado el billete para el Belgrado Arena están capacitados para lograrlo. Los tres equipos españoles han hecho una temporada muy buena en Europa y el Peristeri, aunque es la gran sorpresa, es un equipo que ha ido de menos a más y que ha ganado este curso al propio Unicaja, al Lenovo Tenerife, al Hapoel Jerusalem y al mismísimo Telekom Bonn, todavía campeón de esta BCL, en la eliminatoria de cuartos de final. O sea que cuidado también con los entrenados por Vasilis Spanoulis.

Trofeo de la BCL. / BCL

Unicaja

El Unicaja ha sido desde el principio de la temporada uno de los principales aspirantes al título. Los de Ibon Navarro han hecho una gran BCL, quedando campeones de grupo en la primera fase y también en el Round of 16. Han demostrado que tienen una plantilla capaz de ganar a cualquiera y llegan a Belgrado con opciones serias de conseguir el título. Ojo porque no hay mucha diferencia entre esta situación y la de hace ahora un año, cuando también parecía el rival a batir en la Final Four de Málaga 2023... y pasó lo que pasó. Eso sí, esta vez sin la presión de jugar en casa, algo que puede favorecer a los jugadores verde y morados.

El Unicaja quiere ser campeón de Europa el próximo domingo. / Gregorio Marrero / LMA

UCAM Murcia

El rival del Unicaja en semifinales es un equipazo. Han mostrado un gran nivel durante todo el torneo y aunque parecen más fuertes al amparo de su afición, en el Palacio de los Deportes de Murcia, también han demostrado que fuera de su ambiente son un equipo con capacidad para competir contra cualquiera. Su físico descomunal, su plantilla amplia y la veteranía de muchos de sus jugadores les hace candidatos serios al título. Nadie se sorprenderá el domingo, si son ellos los que levantan el trofeo al cielo de Belgrado.

El UCAM Murcia será el rival del Unicaja en semifinales. / ACBPhoto

Lenovo Tenerife

El Lenovo Tenerife es un clásico en esta Final Four continental de la FIBA. Y eso les hace especialmente peligrosos. Saben jugar este tipo de competiciones y tienen un equipazo incluso mejor que el que les dio el título hace un par de años en la Final Four de Bilbao. Con una plantilla veterana y fajada en mil batallas, la presión no será un problema para ellos en el Belgrado Arena. Nadie puede decir que no son favoritos al título.

El Lenovo, asirante serio al título. / ACBPhoto

Peristeri

Llegan a Belgrado como un lobo con piel de cordero. Los de Vasilis Spanoulis no son un equipo que destaque en ningún apartado del juego de forma especial, pero que ha demostrado durante toda la temporada su gen competitivo y saber adaptarse a cualquier exigencia. No tienen nada que perder y eso les puede hacer doblemente peligrosos. Serán el equipo con más aficionados en las gradas por la cercanía geográfica entre Atenas y la capital de Serbia.