El decálogo del Unicaja para ser campeón de la BCL

El Unicaja tiene a partir del próximo viernes una nueva oportunidad para convertirse en campeón de la Basketball Champions League. La pasada temporada no lo pudo certificar en la Final Four de Málaga 2023 y ahora tendrá una segunda oportunidad en la cita de Belgrado 2024.

Tras una campaña europea casi inmaculada, desde la primera fase hasta el play off de cuartos de final, toca ahora la lucha definitiva por el título. Para empezar, semifinal el viernes a las 21.00 horas contra el UCAM Murcia. En caso de victoria, esperará el domingo el ganador de la otra «semi», que jugarán este mismo viernes, desde las 18 horas, entre el Lenovo Tenerife y el Peristeri de Grecia.

Estas son 10 claves que pueden convertir al Unicaja en campeón de la Basketball Champions League 2023/2024:

Gestión emocional

La Final Four del año pasado en el Palacio Martín Carpena se perdió, entre otras cosas, porque el equipo pareció no saber gestionar la presunta ventaja de ser el equipo anfitrión. Aquella semifinal contra el Telekom Bonn fue uno de los peores partidos de la temporada. La plantilla no lo ha olvidado y espera con ansia esta cita ahora en Belgrado para sacarse la espina. Será importante no obsesionarse y que el equipo juegue como sabe. Es lo que le ha permitido ser líder de la Liga Endesa y llegar a esta Final Four sin casi haber sufrido en toda la temporada continental.

Rotación de banquillo

Ibon Navarro tiene una plantilla muy solvente a sus órdenes, que debe aprovechar en un fin de semana con dos partidos en menos de 48 horas. El Unicaja ha demostrado que una de sus grandes bazas es jugar con 12 jugadores. Si es por plantilla larga, los verdes sí que son favoritos.

Buena dinámica

En la Final Four todos los equipos empiezan de cero y lo hecho antes no vale para nada. Pero lo cierto es que el Unicaja llega a Belgrado como primer clasificado de la Liga Endesa y eso es un plus. Los cajistas han ganado 20 de los 23 partidos que han jugado en lo que va de año 2024. Solo perdieron el choque de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Lenovo y los partidos ligueros contra el Joventut, en Badalona, y ante el Real Madrid, en el Carpena.

Rebotear y correr

El Unicaja debe tratar de ser fiel a su juego de toda la temporada. Es un equipo que cuando corre es letal. En el 5 contra 5 también tiene recursos ilimitados, por dentro y por fuera, pero si puede jugar a campo abierto se convierte en casi intratable para cualquier rival. El objetivo en esta Final Four debe ser rebotear y correr lo más posible.

Experiencia

Excepto Kameron Taylor, que estaba en Girona, los otros 12 jugadores del actual equipo verde vivieron hace ahora un año la mala experiencia de aquella derrota contra el Telekom. No repetir los errores de Málaga 2023 puede ser la mejor experiencia para buscar el título ahora en Belgrado 2024.

Equilibrio

Esta plantilla cajista 2023/2024 ha demostrado toda la temporada tener innumerables recursos interiores y exteriores. Esa debe ser una baza definitiva para poder aspirar al cetro continental. Es muy difícil parar a un equipo en el que un día te «fulmina» Carter, otro día Taylor, otro día Ejim, otro día Kalinoski, otro día...

Sin lesiones

Es un factor fundamental siempre, pero en una competición de dos partidos en 3 días, es clave que te respete el físico. Sobre todo porque no hay margen para buscar alternativas. El Unicaja tiene una plantilla larga, pero si juegan los 12, mejor que si son 11. Esperemos que los problemas del virus que han pasado algunos jugadores estén ya finiquitados.

Defensa

Un aspecto fundamental para ganar esta Final Four será estar a un buen nivel defensivo. Si el Unicaja está bien atrás, su juego de ataque suele ser más fluido. Tener una plantilla larga te ayuda a no tener que relajarte en defensa y a poder hacer faltas porque siempre hay un compañero que puede salir del banquillo para darte un relevo.

Ritmo alto

El Unicaja ha ganado muchos partidos esta temporada en los minutos finales a base de desgastar a sus rivales en los tres primeros cuartos (el último partido contra el Baskonia del domingo pasado es un buen ejemplo). Es verdad que el UCAM también tiene una plantilla larga y podrá oponer más resistencia que otros rivales, pero mejor siempre jugar al límite.

Objetivo

No ganar la Final Four no sería un fracaso, pero sí una gran decepción. Jugar la final debe ser el objetivo mínimo. Caer en semifinales el año pasado en Málaga 2023 fue muy duro, ojalá esta vez no se repita esa misma historia y el Unicaja esté el domingo a las 20 horas jugando por ser campeón de Europa.

