Unicaja: ¡¡¡We are the champions!!!

¡¡¡Campeones!!! Con todo merecimiento. Sin discusión. Con una exhibición defensiva maravillosa y una muestra variada de recursos en ataque. Belgrado es desde este último domingo de abril de 2024 otra ciudad talismán para el Unicaja y para sus aficionados. El club de Los Guindos hizo historia en la antigua capital de Yugoslavia conquistando un nuevo título para sus vitrinas. A alguno le parecerá poco ganar esta Basketball Champions League, pero es un trofeo continental, que cuesta mucho esfuerzo ganarlo y que hay que valorar como se merece. El año pasado no se ganó y el anterior, tampoco. A la tercera, sí fue la vencida. Una gran noticia para un club que está viviendo un momento de gloria en el que juega finales y gana títulos. La verdad es que el Unicaja y su afición están/estamos de enhorabuena.

El Unicaja se proclama campeón de Europa tras vencer al Lenovo Tenerife en la gran final de la BCL disputada en el Belgrado Arena. / BCL

Lección defensiva

Una lección defensiva ideada en el plan de partido de Ibon Navarro y ejecutada a la perfección por los 12 jugadores que pisaron el parqué del Belgrado Arena sirvió para que el equipo culminara ante el Lenovo Tenerife un trabajo que inició el 18 de octubre en la pista del Falco Szombathely húngaro y que terminó este último domingo de abril con una victoria convincente frente a un Lenovo Tenerife que ha sido muchas veces una pesadilla en la historia reciente de los verdes, pero que en dos citas claves como la final de la Copa del Rey de Badalona y esta final europea de Belgrado, ha sido víctima de un Unicaja superior.

La afición se lo pasó pipa. Había más cajistas en el Belgrado Arena que el viernes. No eran muchos, pero guiados por la música de Los Mihitas, lo dieron todo para apoyar a su equipo en busca del botín continental. Sobresaliente también para ellos porque no era un viaje ni sencillo ni barato. Y allí estuvieron dándolo todo. ¡Sois la caña!

El unicaja es campeón de Europa FIBA por primera vez. / BCL

Buena versión del Unicaja

La Final Four ha exigido una buena imagen de los verde y morados. El viernes se sufrió de lo lindo contra el UCAM y esta vez el partido fue más cómodo, pero muy peleado también. De principio a fin el Unicaja fue mejor. Muchísimo mejor. El Lenovo le echó valor porque fue a remolque, pero no se rindió nunca. Y eso hay que valorarlo porque lo pelearon hasta casi el bocinazo final.

Las defensas mandaron sobre los ataques en el inicio del partido. Ni Lenovo ni Unicaja fueron capaces de anotar más de dos canastas en los primeros 5 minutos, 4-4. Rotaron los banquillos Ibon y Vidorreta. No mejoró mucho la producción ofensiva de un primer cuarto que se cerró con un marcador pobre, pero favorable a los intereses de los cajistas, 10-16. Espectacular la defensa cajista en la puesta en escena de la finalísima continental. Era el camino y se cumplió el plan.

El Unicaja jugó un gran partido en Belgrado. / BCL

Siempre por delante

El segundo parcial llevó la misma hoja de ruta. El Unicaja fue un muro impenetrable para Marcelinho, Guy, Shermadini y compañía. El trabajo de todos atrás fue de matrícula de honor. Lástima que en esos minutos no entraran muchos tiros liberados y bien tirados, que habrían dado una buena ventaja a los de verde y morado.

Dos libres de Kalinoski pusieron el +8, 16-24. El Tenerife se vio desbordado con la agresividad de un Unicaja que, además, también pudo correr. Los primeros puntos de Osetkowski pusieron el +10, 21-31, con 2.06 para el descanso. Una diferencia que creció a 11, coincidiendo con el descanso, 27-38.

La defensa fue la clave del triunfo. / BCL

Otra vez Djedovic

Dos triples de Djedovic dispararon la ventaja a favor de los verdes. El +15, aunque faltaba mucho por jugarse, empezó a sonar a "We are the champions". Pero no podía ser tan fácil. El Lenovo no se rindió. Robó un par de balones, apretó atrás y bajó la diferencia a solo 3, 56-59. El partido entró en el último cuarto con 56-62 y el trabajo todavía por finiquitar.

Ibon rotó y rotó buscando frescura. Un triple de Fitipaldo a 7:02 puso el 63-67. El entrenador verde pidió tiempo. Triple de Perry y robo y canasta de Perry, 63-72. Un triplazo... sí, de Perry, puso un +9 a 3 y medio del final.

Guy fue el que no se rindió hasta el último aliento de un partido que agonizó con el 75-80 final.

Perry fue el MVP del partido. / BCL

Celebración este lunes en Málaga

No hay mucho tiempo para celebrar porque este miércoles hay Liga Endesa... precisamente en Tenerife. Pero ahora es tiempo de festejar. Noche de domingo y lunes hay que desconectar. Y el martes ya habrá tiempo para volver a la rutina. El calendario es lo que es. No da respiro ni a los campeones.