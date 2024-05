Ibon Navarro: "Cuando estamos así, nos tenemos que agarrar a nuestra fe"

El Unicaja se impuso a BAXI Manresa en el primer partido de los cuartos de final del play off de la Liga Endesa a pesar de un gran partido de los catalanes. Así lo explicaron tanto Pedro Martínez como Ibon Navarro, que elogió a los visitantes y destacó el alma, la fe y la resiliencia de su equipo en una remontada aupada por el Martin Carpena, de acuerdo con el vitoriano.

Valoración inicial

"Ha sido un partido de play off contra un equipo que ha jugado muy bien y ha tenido mucho acierto desde los tres puntos. Es el equipo que más triples tira de la liga, han tenido un porcentaje extraordinariamente alto, también han encontrado varios tiros. Nos ha costado en la primera parte. Hay veces que cogemos mal los tiros y los metemos. Hoy no. Sabemos que cuando estamos como hemos estado hoy nos tenemos que agarrar a nuestra fe, a nuestra resiliencia y hoy al Martín Carpena que no sé cuanta gente no habrá podido venir, pero ha estado como si estuviese hasta la bandera, y ahora, al Congost el martes".

Partido complicado

"Es evidente que es importante, no es cuestión de sacar pecho, pero se enfrentaban dos equipos, uno que parecía que estaba obligado a ganar y otro que ha hecho un gran partido. Tiene mérito, hay jugadores importantes que no han tenido su mejor día y han aparecido otros. Han ido pasando muchas cosas y el equipo se ha repuesto de todas ellas. No voy a decir que es decisivo, pero en una serie a tres, ganar el primer partido en casa es muy importante".

Desgaste físico, mental y los contactos

"Esto es play off, es así, os dije que el teatro se había acabado, ellos están preparados y nosotros también. Hay otra eliminatoria que es en el rebote, porque si provocamos 22 pérdidas de Manresa y nos cuesta, es por el rebote. Hemos controlado el ritmo del partido más allá del acierto. Cuando ellos lo han hecho, han controlado ambas".

Ibon Navarro da indicaciones durante el partido. / Álex Zea / LMA

Mejora tras el descanso

"No creo que hayamos mejorado mucho en ciertas lecturas. Por desgaste. En la primera mitad hemos hecho 34 puntos y en el último cuarto 35. Ha sido orgullo, garra, la grada nos ha empujado. Sin tener un grandísimo acierto, han ido apareciendo varios jugadores que nos han ayudado mucho. La entrada de Yankuba (Sima) nos ha dado más profundidad en el bloqueo directo. Son cosas en las que hemos mejorado, pero no creo que hayamos resuelto ningún problema táctico".

Kendrick Perry

"Bueno, vamos a ver como asimila el trabajo que hemos hecho hoy, si mañana está bien y no se le hincha la rodilla incrementaremos la carga. Decidiremos el lunes, pero necesitamos que antes entrene. Si no hace un buen entreno junto al equipo, no sería justo y no vamos a deshacer lo que hemos hecho todo el año".