El Unicaja, "el ogro" del UCAM Murcia

Tras ganar el partido definitivo frente al Valencia Basket, Sito Alonso habló en los micrófonos de Movistar para hacer balance del encuentro y, sobre todo, de lo que les está por venir para el UCAM. Como era de esperar, fue preguntado por el Unicaja y lo definió como "el ogro". Y sí, tiene razón porque el equipo cajista es el único rival al que no han superado ni una sola vez esta temporada ni en competición nacional ni tampoco en Europa.

Malagueños y universitarios se han cruzado esta temporada en cuatro ocasiones hasta el momento. La primera llegó en la semifinal de la Supercopa Endesa (74-79) en pleno mes de septiembre. Después hubo que esperar hasta diciembre para ver el primer partido de Fase Regular de Liga Endesa: 65-88. Y los dos últimos, hasta ahora, llegaron casi de forma consecutiva: 74-80 en la semifinal de la Basketball Champions League -antes de convertirse en campeón- y 96-71 en la jornada 32 de la ACB. Cuatro victorias, algunas con mayor ventaja y otras más igualadas, pero cuatro partidos que cayeron hacia el lado malagueño.

El UCAM fue el rival de la semifinal de la Final Four de la BCL. / FIBA

Además, tiene especial mérito porque el Unicaja ha sido capaz de ganar a ‘muchos’ UCAM Murcia. Los universitarios no estaban rodados aún en la Supercopa, en diciembre ya se había lesionado Simon Birgander y en los dos últimos lo hizo con un gran Marko Todorovic, y una versión algo tocada del pívot sueco.

Pleno de triunfos con los Euroliga

A partir de ahí, por diferencia física, por noches impecables de los cajistas o por distintas cuestiones, los de Ibon Navarro han imperado en estos duelos, pero lo cierto es que sí comparten algo muy especial los dos conjuntos. No es un título, pero sí refleja la magnitud de los dos equipos que se cruzan ahora en una semifinal de la Liga Endesa.

Unicaja y UCAM Murcia le han ganado a los cuatro Euroliga de la ACB. Por parte de los malagueños, se da la curiosidad de que el pleno llega como visitante: 84-93 con el Baskonia, 93-99 con el Real Madrid, 63-83 con el Valencia y 91-92 con el Barça, además de triunfos como local con blaugranas (91-71) y vitorianos (95-91).

El Murcia, por su parte, hizo del Palacio un muro. 88-76 con el Baskonia, 82-73 con el Barça y 73-61 con el Madrid. Especialmente curioso es el caso con el Valencia porque, a pesar de que no le habían ganado en Fase Regular, sí lo han hecho en dos ocasiones en el play off (86-96 y 77-84 en La Fonteta) para estar en el top 4.

Play off, nuevo capítulo

Ahora empieza un nuevo capítulo de esta historia, en la que no vale nada lo realizado anteriormente. Es una oportunidad inigualable para ambos de estar en la gran final de la Liga Endesa. De hecho, es la primera vez que alcanza el UCAM la semifinal, siendo el segundo play off de su historia. Por lo que, como mínimo, hay en el horizonte tres partidos no aptos para personas con problemas de corazón.