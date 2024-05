Unicaja - UCAM: camino hacia otro lleno

Ya está todo en marcha para vivir las semifinales más emocionantes que se recuerdan en clave cajista en los últimos años. El UCAM Murcia será el rival que intente tambalear los sueños de la 'marea verde' de cara a la final de la Liga Endesa. Así que, para empezar, el Unicaja recibirá el martes y el jueves, a partir de las 20.30 horas, a los universitarios en un Martín Carpena que ya cuenta las horas para vivir dos noches inolvidables... por lo pronto.

Tras ganar al Valencia Basket en un último cuarto magistral, los de Sito Alonso se vuelven a citar en una nueva semifinal con los de Ibon Navarro -tras la Supercopa Endesa y la Final Four de la Basketball Champions League- y pondrán a prueba la resistencia de un Palacio que llega pletórico de confianza antes de vivir 80 minutos de puro vértigo.

Menos de 200 entradas

Por el momento, no se han agotado todas las entradas. Sí lo han hecho en las zonas de Esquina Superior, Canasta Superior Lateral, Canasta Central y Canasta Superior. A partir de ahí quedan menos de 200 localidades para colgar otra vez, aunque por primera vez en el play off, el cartel de 'no hay billetes' para hacer del Palacio verde y morado un verdadero infierno.

En el resto de zonas aún hay sitios disponibles, aunque en algunos habrá que correr más que en otros para conseguir ese pack que ofrece el club con un 20% de descuento si se compran los dos encuentros. Esquinas y Tribuna Superior Lateral son las zonas en las que hay más huecos libres, aunque muy pocos.

Primer partido clave

Eso sí, la historia dice que el martes hay que apretar más que nunca. Desde la temporada 2009/10 -sin contar la 2019/20 por la burbuja de Valencia y la 2020/21 por ser a tres partidos-, se han disputado 24 semifinales al mejor de cinco encuentros. Pues en 21 de ellas superó la eliminatoria el equipo que tenía el factor cancha y también el que venció en el primer duelo.

El UCAM Murcia ya ha demostrado que le da igual el factor cancha porque perdió su partido ante su afición, pero ganó los dos encuentros en Valencia. Sea como fuere, llega el que puede ser el momento más bonito de la temporada y todo pasa, para empezar, por el Martín Carpena.