El Unicaja cede el primer punto de la semifinal contra el UCAM Murcia (79-88)

Tocará remontar, no queda mucho más que eso después de una noche gris tirando a negra. El Unicaja perdió la batalla deportiva y -casi más importante- psicológica para ceder el primer punto de la semifinal de la Liga Endesa ante el UCAM Murcia (79-88). El factor cancha ahora cae del lado contrario. Simplemente, queda aprender porque el jueves ya sí que no se puede fallar. Esto no cambia nada.

Hay días en los que se mezclan muchos factores: ni tú estás al 100% y tu rival ofrece una versión superior. Hay una lectura mucho más allá de ganar o perder y también hay que reconocer que la lucha táctica no fue verde y morada. Sito Alonso no dudó en insistir en lo que le salió bien frente al Valencia Basket y consiguió el mismo resultado: la primera victoria de la eliminatoria.

La batalla psicológica, en contra

No encontró soluciones Ibon Navarro. Con un planteamiento así toca fiarlo todo al triple. Sin embargo, el 12/36 lo hizo imposible. El azar fue enemigo y también el físico porque un codazo -ni siquiera pitado como falta- dejó en el dique seco a Kameron Taylor en el primer cuarto con una fuerte contusión. Cuando alguien no está, es fácil echarle de menos, pero siendo lo más frío posible, es más que evidente lo importante que habría sido.

Kalinoski fue fundamental en los momentos de mayor peligro. / Álex Zea

Sito Alonso lo dejó claro desde el primer segundo: zona para frenar al Unicaja. No fue una odisea. Sí les costó a los cajistas decidir qué tiros hacer. En los primeros hubo fallo, pero en cuanto entraron los malagueños se pegaron rápidamente en el marcador (12-15). ¿Era buena idea dejarles jugar del triple? Lo acabó siendo. Mientras tanto, la batalla estaba servida con muy buenos minutos de Sant-Roos (21-24).

El partido ya estaba en el 'barro'. Era incluso difícil dar un pase. De hecho, los de Ibon Navarro empezaron a lanzar tiros libres por bonus a 7:48 del descanso, pero no lo aprovecharon. El que sí supo aprovechar cada milímetro fue Sleva, vio el aro como una piscina estando liberado o con una mano encima, le dio igual. El técnico cajista trató de reordenar ideas con un tiempo muerto (34-39), pero no hubo demasiado éxito. Sleva y el mayor de los Kurucs estaban siendo letales.

A partir del descanso, empezaron a salir otras cartas sobre la mesa, deportivas y mentales también. Kalinoski activó el francotirador, empató y encendió el Carpena. Le prendió fuego Ejim, capitán general en el tercer cuarto, pero Sleva estaba haciendo de apagafuegos. Pareció apretar tuercas el Unicaja (50-49), siendo todo insuficiente. Alcanzó la máxima ventaja el UCAM con 60-67 y menos mal que lo frenó Carter con un triple. No era tanta la elección del tiro, sino el convencimiento de que eran buenos.

La suerte tampoco llegó

Y llegó, porque este equipo siempre luchar para llegar. Empezaron a aparecer distintos factores como Alberto, Carter u Osetkowski. La diferencia era solo de tres puntos (75-78) a falta de cinco minutos, pero parecía tan larga que fue como tratar de derribar una muralla imposible. Y, además, cortocircuitó el Unicaja. Ni tiró bien, ni jugó bien y tampoco tomó decisiones correctas. La suerte tampoco estuvo al lado. El UCAM tuvo rebotes ofensivos a favor y rechaces durante más de un minuto, y ahí acabó todo.

En menos de que nos demos cuenta volvemos a estar aquí en el Carpena. Este Unicaja ha dado motivos de sobra para confiar en él. Ahora no va a ser menos. Toca darle la vuelta para viajar a Murcia 1-1.