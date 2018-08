Alba Carrillo culpa a Fonsi Nieto de su ruptura con David Vallespín

Alba Carrillo terminó su relación con David Vallespín de una forma en la que a todos nos sorprendió, pues parecía que el noviazgo con el ingeniero iba viento en popa y que iba a ser el hombre de su vida. Pero, ¿cuáles han sido los motivos de esta ruptura tan sopresiva?

La modelo se ha sincerado y ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Semana donde apunta a Fonsi Nieto como el principal detonante de su reciente separación con Vallespín: "Fonsi se ha encargado de destruir mi relación".

Fonsi Nieto y Alba Carrillo tuvieron una historia de amor y desamor que terminó en constantes querellas... que perduran hasta ahora. Los jóvenes se conocieron en 2010 y solo un año después tuvieron al pequeño Lucas. El noviazgo terminó a finales de 2012 y entonces... estalló la guerra.

Según la modelo, el Dj la ha acorralado desde que participó en el reality de Supervivientes y durante su paso por la isla aprovechó para deshonrarla como madre. Carrillo ha explicado a Semana como no podía estar tranquila con el que era su novio, pues Fonsi aprovechaba cualquier momento de ocio de ella para echarle en cara que no cuidaba del pequeño: "Nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilos sin que me llegue un mensaje".

Después continúa relatando: "En cuanto Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega algún mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir y ser madre", ha explicado al medio.

Para Alba, David ha sido un gran apoyo en los momentos tan duros que ha tenido que pasar debido a todos los rifirrafes que ha tenido con el ex motorista por la custodia del pequeño Lucas.

La ex concursante de Supervivientes ha comentado que la mejor relación que ha tenido hasta el momento ha sido la de David: "Ha sido la persona con la que mejor he podido hablar, la que mejor me ha comprendido". Y es que el joven ingeniero le devolvió la ilusión en el amor tras los varapalos que tuvo con Feliciano y Fonsi.

Además, ha confesado que sigue enamorado de él y su ruptura no significa un punto y final si no un pequeño parón en sus vidas: "Yo sí, le quiero, y me gustaría en un futuro poder vivir tranquilos y tener una relación de verdad".

Ahora mismo, su prioridad es vivir tranquila, como una mujer libre, centrándose en su faceta de madre y dejando de lado los dramas. Alba tiene muy claro que ningún ex debe hacer sufrir a las mujeres después de una separación: "No puede ser que un ex te esté condicionando, aunque esto es un mal generalizado, porque me escriben muchas mujeres que están pasando por lo mismo".

Alba ha explicado como Nieto ha aprovechado todos sus logros en la televisión, como llegar a ser finalista de la pasada edición de Supervivientes, para aprovecharse económicamente de su persona: "Yo volví de Supervivientes con unos ahorrillos que me permiten manejarme bien y prácticamente se me ha ido en abogados y contestar demandas". Pese a después ganarlas, para Alba supone una situación que la está agotando, ya no tanto económicamente, si no también psicológicamente.

"No puedo odiar a Fonsi Nieto porque es el padre de mi hijo", ha declarado a Semana. Pero esos asuntos judiciales están oprimiendo su vida. En su casa al final se hablaba más del Dj que de Vallespín y se siente atosigada porque Fonsi al final está decidiendo sobre lo que puede y no puede hacer en su vida laboral y personal: "Solo tenemos una cosa en común, que es maravillosa. Pero por elllo no puede opinar sobre mi vida".

Asimismo la modelo ha confesado como no aceptó la oferta que le hicieron para participar en Gran Hermano Vip porque sabía que Fonsi lo llevaría a temas judiciales para intentar quitarle más dinero a Alba: "No iba a estar Jordi González y sí Jorge Javier, con el que me llevo muy bien. Pero no pude aceptarlo porque lo utilizaría legalmente al día siguiente".

Esta es la tercera ruptura mediática de la modelo y la más pacífica, a pesar de que por terceras personas haya tenido que acabar la mejor relación que ha tenido hasta el momento.