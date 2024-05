Rodolfo Sancho, destrozado tras el juicio a su hijo Daniel Sancho

La opinió pública en España permanece en vilo desde que finalizó el juicio contra Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, que actualmente se encuentra preso en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

A la espera de que se de a conocer la sentencia final que la justicia tailandesa va a impartir Daniel Sancho, su padre Rodolfo sigue en vilo ante la incertidumbre por lo que pueda ocurrir. Hasta donde se sabe, el joven de 29 años podría recibir dos tipos de condena: cadena perpetua o pena de muerte.

La última novedad que rompe a Rodolfo Sancho

En medio de esta tensión y miedo por lo que pueda ocurrir, Rodolfo Sancho ha sido víctima de una extorsión que ha sumado una capa más de angustia a la desgarradora situación que ya de por sí está viviendo la familia. Según las declaraciones recientes que ha realizado, un testigo clave en el juicio habría intentado extorsionar al actor a cambio de su testimonio.

Este sujeto, un hombre de origen venezolano que en el pasado ya había denunciado a Edwin Arrieta por intentar agredirle sexualmente, se ofreció como testigo para dar la cara por Daniel Sancho en el juicio. No obstante, tras recibir aopyo logístico y financiero de la defensa de Daniel para presentarse en Koh Samui y declarar, esta persona decidió no comparecer ante el tribunal y a cambio de hacerlo exigió una importante cantidad de dinero a Rodolfo Sancho, amenazando con difamarlo públicamente si no cumplía su demandas.

El padre de Daniel Sancho no solo se negó en rotundo a ceder ante la dura situación que se le planteaba ante el juicio de su hijo, sino que se negó en rotundo a participar en cualquier tipo de intento de soborno o compra de testigos, expresando su indignación ante las acusaciones y denunciando que jamás ha intentado influir en el testimono de nadiE.

La noticia de la extorsión a Rodolfo Sancho llega en un momento crucial del juicio a su hijo Daniel, un proceso marcado por la tragedia y la confusión. Mientras la justicia tailandesa se prepara para pronunciar su veredicto, la familia Sancho enfrenta no solo el dolor de la pérdida de un ser querido, sino también la presión y la intriga generadas por estas nuevas revelaciones.