Cortes de pelo y peinados que te harán rejuvenecer

Para luchar contra el paso del tiempo, existen algunos trucos de peluquería, tonalidades y cortes de pelo que nos ayudan a ganar la batalla. Los tintes, las mechas e incluso los tipos de peinado pueden rejuvenecer nuestro rostro y nuestro aspecto; sólo hay que conocer cuáles nos favorecen más.





Long Bob

Elsa Pataky con un perfecto bob. EFE

Acertar con el tono

Emma Stone dulcifica su rostro con este tono anaranjado. EFE

Colores claros

Chiara Ferragni lleva mechas babylight. Foto: Shutterstock

Naturalidad

Miranda Kerr luce el bronde que le aporta luz al cabello. Foto: Shutter Stock

La coloración de moda

Jessica Sarah Parker se ha sumado al 'contouring' para parecer más joven. Foto: Shutter Stock

Volumen y despeinado

Paz Vega sabe que el efecto volumen y el despeinado dan frescura y restan años. EFE

Coleta alta

Jennifer Lopez suele llevar coleta alta para rejuvenecer su cara. Foto: Shutter Stock

Flequillo

Jessica Biel sabe restarse años gracias a este flequillo cortina. Foto: Shutter Stock

Elsigue siendo uno de los cortes estrellas para potenciar un 'look' jovial. ¿Por qué? Porque favorce tanto en peloy al caer por el hombro, no exige tantos repasos de corte como el bob original, bastante más corto en la nuca.Losya que aportan dinamismo, dan volumen, a veces ofrecen un toque despeinado... Sin duda el corte da un aire más fresco y juvenil.También el long bob pero con raya en medio funciona muy bien., sin nada de encrespamiento (algo que suma años).Decántate por un tono neutro, ni muy apagado ni muy luminoso., que son poco naturales y añaden años encima. Los colores anaranjados triunfan este otoño.Los colores claros,así que intenta evitar las tonalidades excesivamente oscuras. ¿Y si eres morena? Elige un tinte que sea dos tonos más claro que tu color natural para unas mechas finas y en poca cantidad. Este truco de lasaportarán luz a tu cabello, haciendo que parezcas más juvenil.Otro de las coloraciones de moda que te hacen parecer joven es el '', la fusión entre 'brown' (marrón) y 'blonde' (rubio). Esta tonalidad aporta mucho brillo y reflejos, algo que dará luz a tu rostro y resaltará tu belleza.Del mismo modo que en maquillaje triunfa la técnica del '' que permite esculpir el rostro con la ayuda de luces y sombras para lograr los rasgos perfectos a golpe de brocha, en peluquería la coloración de moda se llamaEste método consiste en colocar mechas más claras en ciertos puntos de la cabeza para destacar el contorno de la cara. La clave del éxito radica en que entre el color de base y el tinte no haya más de cuatro tonos.Llevar el pelo demasiado repeinado o pegado a la cabeza nos suma años.dan un aire de desparpajo muy típico de la juventud.Hacerse una. Es como hacerse un lifting sin pasar por el quirófano.El. Además de dar un aspecto aniñado tapa las arrugas y las patas de gallo. El flequillo perfecto y más de modaal que muchas famosas se han sumado.