El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respondido, en una entrevista en ‘La Mirada Crítica’ de Mediaset, a algunas de las cuestiones que se platean después de que ayer se pasase al Grupo mixto del Congreso como consecuencia del presunto caso de corrupción de las mascarillas. El exministro ha querido dejar claro que “no voy a entrar en ninguna pelea con el que aún considero mi partido”. “No puedo tirar de la manta, porque no existe la manta”, ha asegurado. Ábalos ha confesado estar muy “dolido por todo” lo que está sucediendo y ha insistido en que no se quiere marchar de la política “estigmatizado como culpable cuando no lo soy, eso es lo que no acepto”.