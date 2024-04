El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado tirar "a la papelera de la Historia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, porque cree que se lo han ganado a pulso. Durante un mitin en Ulldecona (Tarragona) junto al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Fernández ha llamado a votar por el PP el 12 de mayo porque es un voto de convivencia, progreso, libertad e igualdad, ha dicho. "Es un voto para mandar a Sánchez y a Puigdemont a la papelera de la Historia, que es lo que se han ganado a pulso", ha reivindicado. Para él, ambos se han acabado "mimetizando", en alusión a la carta de Sánchez en que anunciaba un periodo de reflexión sobre su presidencia, y a las declaraciones de Puigdemont en que aseguraba que volverá a Catalunya sea investido o no como presidente pero no se quedará en la oposición. "Si el lunes anuncian los dos que se largan, tendrán nuestro apoyo, comprensión y cariño. Que no sufran, que se vayan a su casa, que estarán más tranquilos y nosotros también", ha ironizado.