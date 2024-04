Pablo Álvarez, ingeniero de 35 años, es ya oficialmente astronauta. Junto a otros compañeros se ha graduado hoy en la Agencia Espacial Europea (ESA) y ya está más cerca de cumplir su sueño. "Recuerdo cuando quise ser astronauta. Estaba mirando la Luna con cuatro o cinco años en mi pequeño pueblo en las montañas de España y alguien me dijo que había gente que había caminado en la Luna pero me decepcionó escuchar que sólo doce personas lo habían hecho y pensé que tenía que ser algo más común", ha recordado Álvarez. Ese fue el momento en el que el español se dio cuenta de que realmente quería ser astronauta. No obstante, con el paso del tiempo dejó de pensar en ello porque creía que "no podía suceder".