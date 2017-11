La reducción del agua para regadíos en la Axarquía se iniciará el 1 de diciembre

La mesa técnica convocada ayer para decidir la forma en la que se aplicará la reducción del 60 por ciento en el uso del agua embalsada en el pantano de la Viñuela para el riego agrícola, iniciativa planteada por la Junta de Andalucía, ratificó el inicio de la citada medida el próximo día 1 de diciembre. Desde entonces, las comunidades de regantes de la Axarquía solo contarán con 10 hectómetros cúbicos que habrán de repartirse entre las distintas organizaciones en función del número de hectáreas.

Así lo explicó el portavoz de la Plataforma de Aguas de la Axarquía y presidente de la comunidad de regantes del río de Benamargosa, Alejandro Clavero, que hizo hincapié en que se implantará un sistema que regule el suministro de manera diaria, de forma que cada colectivo acceda al caudal que le corresponde. La citada cantidad de agua será de la que los agricultores de esta zona dispondrán hasta el próximo 30 de septiembre.

«No estamos contentos con la reducción, por lo que tiene que haber una respuesta de los agricultores. Aunque es cierto que, si no hay agua, no se puede dar. No se han hecho de manera previa los deberes por parte del Gobierno central, la Junta de Andalucía y las propias comunidades de regantes», apuntó Clavero.

Así, el responsable de la comunidad de regantes del río de Benamargosa resaltó la necesidad de ejecutar las obras e infraestructuras planteadas hace años y que siguen sin desarrollarse. En este sentido, puso ejemplos como la finalización del plan Guaro, el recrecimiento de la presa de la Concepción o la puesta en marcha de la tubería del margen derecho del pantano de La Viñuela.

Por ello, los agricultores se reunirán durante la próxima semana en una asamblea para determinar las acciones a realizar para cambiar la actual situación. Clavero incide en que la más adecuada sería la elaboración de un dosier que contenga todas las citadas obras a realizar por parte de las administraciones, de tal manera que pueda ser entregado a las mismas. «Manifestarse tiene poco sentido», señaló, a la vez que añadió que «si se ejecutan todas las actuaciones planteadas no tendríamos tantos problemas en momentos de sequía».

El también portavoz de la Plataforma de Aguas de la Axarquía remarcó que el cultivo del aguacate es el que más puede sufrir los recortes en el suministro para el regadío, ya que la campaña se extiende hasta finales del próximo mes de mayo. Por ello, incidió en la necesidad de protegerlo: «Los agricultores han hecho grandes inversiones y los subtropicales son el principal motor económico en esta zona».

Asimismo, los regantes abordarán en una próxima reunión la necesidad de complementar el abastecimiento procedente del pantano de La Viñuela con las aguas regeneradas y subterráneas. Clavero indicó que este suministro podría suponer la inyección de entre 9.000 y 10.000 metros cúbicos diarios en el sistema hídrico, cifras que podrían duplicarse en la época estival.

En el encuentro de ayer estuvieron presentes representantes de las comunidades de regantes de Algarrobo, Torrox y Benamargosa, así como de la Junta Central de Usuarios del sur del Guaro y de la nueva Junta Central de Usuarios que se está creando en la Axarquía. De igual forma, asistieron a la reunión el delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y otros representantes de la Administración autonómica.

De otro lado, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, señaló ayer que «no hay problemas generalizados» en cuanto al abastecimiento de agua en la comunidad ante la sequía actual por la falta de lluvias, y precisó que el Gobierno de la región «está haciendo un esfuerzo importante» al respecto.

El Gobierno andaluz y los regantes seguirán manteniendo reuniones periódicas para la puesta en común de medidas.