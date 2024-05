El nuevo himno del Málaga CF saldrá a la luz el 17 de mayo

El nuevo himno del Málaga CF por el 120 aniversario del primer partido de fútbol en la ciudad ya tiene fecha de salida. Era uno de los grandes puntos de atención cuando se anunciaron los actos de la celebración y el malaguismo lo conocerá al fin el 17 de mayo. Un deseo público por parte de multitud de aficionados y miembros del club, y que se hará realidad la próxima semana.

Así lo anunció El Kanka, autor del himno: "Bueno, gente del mundo en general y malaguitas (y malaguistas) en particular. Como algunos ya sabréis, me encargaron componer y grabar el himno del 120 aniversario del Málaga CF, cosa que he hecho con todo el cariño que es capaz de correr por mis siempre boqueronas venas. Dicha canción verá la luz el día 17 de este mes, y desde ya podéis reservarla. Tengo el corazón en un puño esperando no que guste, sino que encante a toda la afición y a la gente inexplicable de mi inexplicable ciudad".

Lema y logo del 120 aniversario. / Málaga CF

Sorpresa y portada

No obstante, no ha venido solo el anuncio porque El Kanka también hizo oficial una gran sorpresa. No estará solo en el nuevo himno del Málaga CF, sino que la cantautora malagueña María Peláe también formará parte activa de la canción. "Os cuento una sorpresa que estaba deseando soltar. No estoy solo en esta aventura, me acompañará la voz de mi paisana María Peláe, autora valiente, artista mayúscula, persona hermosa y balompedista aficionada, para dejar claro lo que es el arte".

Además, hizo oficial la portada de 'Una cosa inexplicable', el título del himno que adapta el lema creado por el club de Martiricos.

¿Estreno ante el Antequera?

Lo cierto es que, por fechas, se podría estrenar en un partido muy especial para la ciudad. El Antequera visita el sábado 18 de mayo al Málaga CF en La Rosaleda. Habrá que ver cómo se incorpora el nuevo himno a la previa del encuentro, pero el derbi provincial apunta a ser una ocasión ideal para que el nuevo himno del 120 aniversario resuene en Martiricos.