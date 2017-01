La comparsa eres tú

Definir qué significa la comparsa se me antoja infinitamente difícil por la inmensa multitud de sentimientos que a lo largo de toda una vida me ha ido despertando esta modalidad, podría decir que es una agrupación de unos quince o diecisiete componentes con caja, bombo, tres guitarras y un conjunto de voces que noche tras noche en un local de ensayo quitándole horas a sus familias y a sus trabajos trabajan incansablemente por presentar a un concurso y a un pueblo un repertorio de coplas.

Podría decir que una comparsa es la voz segunda que le da empaque al conjunto, que es la voz tenor que le da cuerpo al repertorio, podría decir que es la voz contralto melodiosa o con potencia que levanta el pellizco en el respetable, puede ser que sea también el personaje, el tipo a interpretar que consiga con su mensaje llegar a las conciencias y al corazón de la gente, quizás puede ser la música que viste con su melodía al repertorio o las letras que le dan contenido con su prosa o poesía .

Puede ser incluso y porque no, una mezcla de todas y cada una de las que he mencionado anteriormente, pero para mi llegado el caso después de tantos años de experiencia para bien o para mal en este mundillo, para mí la comparsa querido amigo o amiga que me estas leyendo eres TÚ.

Si TU querida afición, tu que esperas impaciente y con la máxima expectación e ilusión las coplas de David Santiago, Máximo Gómez, Dede Cortés, Abraham Jaén, etc, tu que sueñas con ir y sacar tu entrada para ir a las presentaciones de tal o cual comparsa porque tu corazón late ávido de sensaciones carnavaleras.







Tú que haces colas para sacar tu entrada porque sueñas con esa letra que te ponga la piel de gallina y te emocione, tu querido aficionado que levantas al cielo glorioso a la comparsa que es merecedora de tu aclamación particular y sin embargo, haces morder el polvo a aquella que aunque intentándolo no levanta en ti esa chispa de la ilusión.

Tú querido joven que delante del espejo ensayas y sueñas con cantarle a tu tierra y deseas pisar las tablas del coliseo sagrado que consagra y bendice a todo carnavalero de esta bendita tierra, tú que paseas por las calles con la mirada perdida y vas canturreando y llevando en tu boca ese pasodoble que conviertes en himno inmortal, levantando la mirada incrédula de todos los que pasan por tu lado tomándote por loco.

Tú que retroalimentas esta infatigable cadena y haces que cobre sentido que esos hombres y mujeres se encierren en un local cada noche para dar lo mejor de sí mismos, tú eres la razón intangible y la llama que mantiene viva la caldera de la locura que empuja a que un grupo sin medios se las ingenie para pagar su disfraz, su puesta en escena, y haga posible lo imposible.

Tú eres el motor por el que un autor se esmera cada año en ser mejor poeta o cronista de la actualidad para hacerte un siete en el alma, tu que conviertes en partitura este taratachin del tres por cuatro nacido en los nudillos del pueblo, tu que en tus ojos reflejas multiplicado este esfuerzo y trabajo, tu termómetro del vellito de punta, tu PUEBLO tú eres COMPARSA.