Barça - Unicaja: penúltima parada por el liderato de la Liga Endesa

La Liga Endesa llegó este jueves a su penúltima parada. Empieza a invadir el olor a despedida de una temporada regular apasionante para dar paso al que parece ser el mejor play off de los últimos años. Habrá que ver si cumplen sobre la pista, pero hasta entonces habrá que esperar porque ninguno de los ocho primeros clasificados tiene su plaza asegurada. Nadie conoce ni al octavo, ni al último cabeza de serie ni tampoco al líder. Lo que todo el mundo sí sabe es que el Unicaja es uno de los dos candidatos y afronta este viernes una cita clave ante el Barça en el Palau (19.00 horas, Movistar).

Parece una locura seguir diciendo que los cajistas tienen al alcance de su mano acabar primeros en la ACB, pero es una realidad. Sí, algo compleja, pero no deja de ser real la posibilidad de celebrarlo en el Carpena el próximo domingo -fiesta asegurada pase lo que pase-. No obstante, el calendario le tiene guardado al opositor una de las canchas más difíciles de la Liga Endesa. La única duda es si estará Alberto Díaz en el lado de los malagueños. Ibon Navarro confesó que tiene un golpe «complicado» y será una decisión de última hora. Nadie quiere forzar más de lo esperado porque el play off empieza la próxima semana.

El Palau, ¿decisivo?

A partir de ahí, el único objetivo de los verdes pasa por ganar los dos partidos restantes. Es cierto que, como reconoció el técnico en la previa, es la mejor preparación para la lucha por el título, pero es innegable que la gran ilusión sigue estando ahí: ser líder. Por el momento, todas las opciones están en la mesa. Así que habrá que estar muy pendiente a lo que ocurra a partir de las 21.00 horas en el Valencia Basket - Madrid.

Si el Unicaja consigue vencer en el Palau, la batalla decisiva por el primer puesto se llevará a la última jornada. Si el conjunto de Chus Mateo gana en La Fonteta, lo hará con ventaja de una victoria y si pierden, los malagueños llegarán dependiendo de sí mismos al Carpena. En el otro caso, una derrota cajista en Barcelona podría dejar sentenciada la primera plaza en favor de los blancos si superan al Valencia. Si tanto el Unicaja como el Madrid caen, todo se decidirá el domingo con los dos equipos como local.

Eso sí, si hablar del liderato a estas alturas parece una locura, no se queda atrás la posibilidad de igualar en el Palau el récord de victorias en una temporada regular liguera. Son la 27 que marcó el Unicaja de Bozidar Maljkovic en las temporadas 2000/2001 y 2001/2002. La diferencia es que ahora llegarían en una de las ediciones más competidas y con el play off más duro del siglo XXI. Sin olvidar la posibilidad de cerrar una temporada habiendo ganado en la pista de los cuatro Euroliga.

El Unicaja superó por 20 puntos al Barça en Málaga. / Álex Zea

El factor mental, clave

Todo ello podría suceder este viernes contra el Barça. No llega ni en su mejor momento de forma ni tampoco en el mejor momento anímico, que es casi más importante, pero sigue siendo el Barça de Jan Vesely, Ricky Rubio, Jabari Parker, Willy Hernangómez, Nico Laprovittola, Nikola Kalinic... y también del excajista Darío Brizuela, muy venido a menos en minutos en los últimos meses. Se han quedado sin Final Four en la Euroliga y habrá que ver cómo gestionan las emociones ante un león muy hambriento. ¿Rotarán? Ojo, porque no es una cita fundamental para ellos con la tercera plaza casi amarrada.

Así que partido de los grandes el que nos espera. Si hacemos memoria, el Unicaja firmó ante el Barça su récord de victorias (acabarían siendo 14) en Liga Endesa. ¿Y si la historia vuelve a ser verde y morada, ahora en el Palau?