"No tengo un momento favorito para componer, únicamente necesito estar solo"

El pasado viernes presentó en el CAC su último trabajo, tenía que ser en su tierra. Con tres álbumes en el mercado llega «El arte de saltar», un disco que consolida a este artista malagueño dentro del panorama musical nacional. En su nuevo trabajo hay guiños al folclore sudamericano, bossa y rumbitas. Según él, su disco «más maduro»

¿Cuál es el arte de saltar?

Es la habilidad de enfrentarse al abismo de la vida. Y también es el nombre de mi cuarto disco.

Lo sabemos, además es un disco que presentó aquí en Málaga, su tierra.¿Qué tiene de diferente este trabajo con respecto a sus álbumes anteriores?

Aparte del cliché del «disco más maduro» (que creo que efectivamente lo es), diría que es un disco en el que he intentado hacer canciones, sin más, sin efectos especiales, y creo que la carga poética es mayor que en otros discos, aunque hay de todo, ya se sabe que me gusta jugar.

Y de estas canciones, ¿hay alguna más especial para usted?

Ojú, es que las canciones de uno son como sus niños... Me es muy difícil decirte una sola.

¿Cuáles son los temas y estilos de las canciones del disco?

Las canciones hablan un poco de todo... Hay declaraciones de principios, cartas de amor, puntos sobre las íes, mensajes de apoyo y lo que se me ha pasado por la cabeza. No me gusta quedarme en una sola temática, y estilísticamente me ocurre igual... Hay guiños al folclore sudamericano, rumbita, pasodoble, bossa€ Todo pasado por mi filtro personal (o sea, tocado regular jejeje).

¿Cuál es su mejor momento para componer?

No tengo un momento preferido... Sólo necesito estar solo.

¿Cree que los músicos de hoy en día deben apostar más por las críticas sociales en sus discos?

Bueno, creo que tiene que haber libertad en cuanto a eso... Tiene que haber de todo, también músicos que sólo hagan canciones para bailar. Para mí, como oyente, es un punto a favor, pero tampoco siempre y en todo momento.

Me ha dicho que este es su trabajo más maduro, ¿ por qué?

R Pues para empezar porque soy más mayor, pero bueno creo que tengo la experiencia y la trayectoria suficientes para tener claro lo que quiero decir y cómo. Ha pasado ya mucho desde que empecé a componer y creo que estoy en un buen momento.

¿ Con qué tipo de cantautor se siente más identificado?

No sabría decirte. Hay tantos tipos de cantautor como cantautores, me encanta Drexler y también Robe Iniesta, y no tienen nada que ver.

De cantante callejero a colgar el «no hay billetes» en algunas de las salas de conciertos más importantes del país.¿Cómo se consigue esto?

En mi caso, currando sin parar. Sacando cuatro discos en cinco años y haciendo una media de 70 bolos al año, además de muchas otras cosas.

Amaia, la ganadora de Operación Triunfo, cantó uno de sus temas en el programa, incluso usted visitó la Academia.¿Qué le pareció que una concursante de este tipo de reality que dista tanto de su estilo eligiera un tema suyo?

La verdad es que no sólo ha cantado un tema, sino que la muchacha no ha parado de hacer canciones mías en la academia, jajaja... A mí ,la verdad, es que me ha hecho una publicidad gratuita impagable, así que me parece genial€ Además, la verdad es que tiene mucho talento, eso es innegable.

¿Cómo fue la experiencia en su visita al programa?

Muy buena, aunque estaba un poco nervioso, pero creo que funcionó muy bien.