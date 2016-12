"Veo a Juan Cassá como próximo alcalde de Málaga en 2019"

Licenciado en Geografía, es uno de los artífices de la expansión fulgurante de Ciudadanos. Desde octubre de 2013 hasta finales de 2015, Hervías habría recorrido, asegura, 330.000 kilómetros por toda la geografía española. «En ningún partido el secretario de Organización se recorre cada ciudad», asegura sobre su particular cuerpo a cuerpo que ha conformado su pasado reciente.



­Llegó ayer a Málaga antes de proseguir su viaje a Granada. Fran Hervías está de gira por España para trasladar una aproximación de lo que será la nueva estructura del partido a cargos y afiliados. Desvela que pone el trabajo de Ciudadanos en el Ayuntamiento como ejemplo y cree que Juan Cassá relevará a De la Torre al frente de la nave principal.

Usted es meteorólogo reconvertido a político. ¿Cuántos temporales ha capeado Ciudadanos en la provincia?

Temporales ningunos si hablamos desde una perspectiva interna. Es un hecho. Mientras otros partidos están en discusiones sobre cuáles son sus principales dirigentes, en Ciudadanos no tenemos esa situación. No hemos tenido que pasar ninguna tormenta ni ningún temporal.

Juan Machío expulsado en Torremolinos por colocar a un familiar, los concejales de Benalmádena expulsados por entrar en el gobierno municipal, la candidatura en Marbella abortada a última hora. ¿No está siendo demasiado indulgente?

Sí que algún chubasco ha caído de vez en cuando. Pero no ha habido nunca ninguna situación de crisis, ni interna ni política.

Pero algunos cargos le han salido rana.

Pasa en todos los partidos. La única diferencia es que en Ciudadanos actuamos y los otros partidos no actúan. A nosotros, además, nos gusta sacar pecho de que hay un código ético y unos principios que se tienen que cumplir. Cuando alguien sobrepasa esos principios, pues lógicamente se tiene que ir. Al igual que las puertas están abiertas para que entre cualquier persona que quiera sumar, están abiertas para aquellas que entienden que Ciudadanos es un modo de enriquecerse.

¿Cree que ha confiado demasiado en ciertas personas?

Ser secretario de Organización al final es gestionar grupos humanos. Cuando estás construyendo un partido, tienes que confiar. Pero como con todos los grupos humanos, pues te encuentras decepciones por el camino. Gente que te miente y te engaña. Por suerte, siempre es una minoría.

La provincia de Málaga ha contribuido como pocas al ascenso de C´s desde Andalucía. ¿Cree que se ha tocado techo?

En absoluto. Nosotros somos muy ambiciosos. Yo nunca me conformo con lo que tenemos. Queremos construir más y seguir creciendo. Pero no lo hacemos con una calculadora electoral en la mano. Lo hacemos mediante nuestras políticas y a través de cumplir con nuestros compromisos adquiridos con los ciudadanos. En este caso, con los malagueños. Cumplir con lo que prometemos es nuestra obsesión.

¿Cómo pretende mejorar la implantación de C´s en la zona del interior de la provincia?

El perfil de votante de Ciudadanos es un votante urbano. Es un votante joven. Formado, de clase media trabajadora, y concentrado en las grandes ciudades. Tenemos ese reto de ir entrando en las zonas rurales. Queremos avanzar en la comarca de Antequera y en la Axarquía. Estamos en ello.

¿El objetivo para 2019 sería armar candidaturas en los 103 municipios de la provincia?

No nos hemos puesto un objetivo numérico. Nuestro objetivo es crecer. En 2019 daremos sorpresas en el ámbito municipal.

¿Málaga entrará dentro de este apartado de sorpresas?

Aquí en Málaga, con Juan Cassá al frente, se está haciendo una excelente labor. Es uno de los ayuntamientos que siempre pongo como ejemplo al conjunto del partido. Desde la oposición se está haciendo una política útil, donde estamos consiguiendo que se estén estableciendo mecanismos de mejora que no se habían conseguido en Málaga a lo largo de 30 años. El proyecto de Gibralfaro o la peatonalización de la Alameda son sólo algunos de los ejemplos. Son 70 medidas en los presupuestos de 2017, que se meten gracias a Ciudadanos, y que tienen un coste de 25 millones de euros destinados a mejorar la vida de los malagueños.

Con De la Torre el PP pierde una apuesta segura. ¿Juan Cassá podría ser alcalde en 2019?

Sí veo a Juan Cassá como próximo alcalde de Málaga. Es lo primero que le he dicho cuando lo he visto, que se le está poniendo cara de alcalde. La labor que está haciendo el grupo municipal es muy buena y está dando frutos. Se está viendo como los malagueños lo están agradeciendo. Yo mismo me he dado un paseo con él, y son multitud las personas que lo han parado para darle las gracias. Esa labor de cercanía, que es la política local, hace que lo de ser alcalde en 2019 sea algo muy factible.

Los nuevos estatutos del partido abren la posibilidad a entrar en gobiernos que no se presiden. ¿Podría afectar al Ayuntamiento o a la Diputación?

Es algo que entraría en vigor a partir de 2019. Hoy por hoy no está previsto entrar en la Diputación ni en el Ayuntamiento de Málaga.

¿Cómo valora la labor de Teresa Pardo como subdelegada institucional?

Se está notando ese trabajo de coordinación. Estamos tejiendo estructura y ahí se está haciendo una labor importante de Teresa.

¿Los cargos orgánicos que ahora han sido elegidos a dedo se votarán en un futuro a través de primarias?

No puedo decir nada porque serán los afiliados del partido los que decidirán qué estructura vamos a tener. Mi propuesta de estatutos, eso sí, es que todo parta desde las bases.

Gonzalo Sichar ha expresado recientemente un alejamiento real entre Ciudadanos y Elías Bendodo en la Diputación.

El PP está con una actitud distante y de falta de diálogo en la Diputación. Les está costando sentarse en la mesa. Cuando alguien no está en mayoría, lo que tiene que hacer es consensuar las cosas y medidas.

¿Entonces no ha habido orden de escenificar un distanciamiento? Bendodo hablaba de una simple estrategia política.

En absoluto. Siempre que la otra parte cumpla, en Ciudadanos nos ponemos a trabajar.

¿Miguel Ángel Hijano será el futuro candidato de C´s para la alcaldía de Marbella en 2019?

Como nosotros hacemos primarias, lo decidirán los afiliados de Marbella.