Juanma Moreno: "De nada sirve un estadio con 45.000 espectadores si no lo acompaña el equipo"

Juanma Moreno compareció este viernes en Málaga y no pudo evitar dar su propio análisis de la situación que vive Málaga CF, tanto en su trayectoria en los últimos años como en la lucha que mantiene la ciudad por ser sede del Mundial 2030. Algo que le tiene "descorazonado" y que le toca muy de cerca no solo como presidente de la Junta de Andalucía, sino también como malaguista confeso.

"Yo no puedo entender el atasco judicial, que un equipo esté metido en el atasco judicial y que le limita su propio crecimiento. El Málaga CF tiene compradores muy buenos, pero mientras esté en esa situación judicial nadie lo va a comprar, va a estar languideciendo. Yo lo que pido a las autoridades judiciales es que resuelvan cuanto antes esto. Hay toda una afición detrás, toda una ciudad detrás y está generando un problema", explicó rotundamente.

Aunque reconoció que sus objetivos van mucho más allá: "Málaga es una ciudad de primerísima y necesita tener, igual que en el baloncesto, un equipo no de Primera, sino que dispute competiciones europeas. Manchester tiene menos habitantes que Málaga, Liverpool tiene menos habitantes que Málaga, Dortmund tiene menos habitantes que Málaga y tienen equipos de Champions. La ciudad tiene afición de sobra y el área metropolitana de la provincia para tener un equipo de primera categoría".

Mundial 2030

¿Cómo estará el equipo en 2030? Quién sabe, pero sí desea que con un estadio que vaya a albergar el Mundial. "Si fuese sede del Mundial 2030, tendríamos una muy buena excusa y una muy buena posibilidad para hacer una reforma del estadio". Aunque tiene muy claro que "lo más importante no es tanto el estadio como el equipo", a lo que añadió: "De nada sirve que tengamos un estadio con 45.000 espectadores o un estadio de primerísima si no lo acompaña el equipo. La afición ya la tenemos. Falta el equipo porque si no tendremos el estadio vacío".

La nueva Rosaleda, vista desde el aire. / L. O.

Para ese estadio hará falta que colaboren todas las partes, pero el presidente de la Junta insistió en la idea de "si es sede del Mundial". "En principio, si es sede del Mundial, la Junta colaborará, pero también tendrán que colaborar como siempre otras instituciones: Ayuntamiento, Diputación y por supuesto el Estado. Al final, si somos sede del Mundial, tenemos que hacer un esfuerzo en reformar las infraestructuras deportivas y también de la ciudad para acoger un evento deportivo de esa naturaleza".

Lo que está claro es que Juanma Moreno le pide un deseo al futuro: "Estoy sufriendo porque llevo cinco años de presidente de la Junta de Andalucía y mi equipo, porque ese sí es mi equipo, he sido socio muchos años, no consigue estar en Primera División, que es lo que me hubiera gustado". Habrá que ver cómo se desarrolla todo en los próximos meses.