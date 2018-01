IU aspira a una confluencia que trascienda a Unidos Podemos para 2019

El coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha dado esta mañana detalles sobre cuáles van a ser los ejes estratégicos de su formación para 2018. Aunque formalmente se tenga que decidir en una gran asamblea a nivel andaluz, que se celebrará el 10 de febrero, todos los esfuerzos irán enfocados a trabajar para sacar adelante un acuerdo marco que fije la confluencia tanto a nivel autonómico como a nivel municipal como prioridad. Para Ahumada, el objetivo debe ser el de superar a Unidos Podemos, fórmula empleada en las últimas elecciones generales para dar cuerpo a la alianza entre IU y Podemos, y sumar nuevos actores que estén en la misma sintonía ideológica. "La confluencia tiene que ser lo más amplia posible", ha aseverado el líder de IU en Málaga. En todo caso, ha remitido de que la apuesta por un procedimiento definitivo, dependerá del debate y las opiniones de la militancia, que será quien determine en última instancia el paso firme de la tradicional formación de izquierdas.

De cara a los próximos comicios a IU se le abren dos alternativas principales: la configuración de un acuerdo marco que fije unas pautas tanto a nivel autonómico como para el resto de municipios o un pacto específico para las autonómicas y un acuerdo puntual en cada ciudad o municipio. En el caso de Ahumada, su opción preferida sería la primera: "Daría cierta homogeneidad y facilitaría las cosas". En este sentido, el líder de IU ha apelado en reiteradas ocasiones a la necesidad de "generosidad" en todas las formaciones. Preguntado por el Ayuntamiento de Málaga, Ahumada ha dejado claro su partido va a trabajar desde ya para que se pueda fraguar un "amplio bloque de izquierdas que pueda desalojar al PP y gobernar". En este sentido, está en el recuerdo el intento fracasado en 2015, cuando no pudo salir adelante el proyecto de Ganemos. Ante la posibilidad que se repita un desacuerdo en este sentido, no ha hablado directamente de fracaso, pero sí ha apuntado a que sería un fracaso para IU si su formación no intentara remar en esta dirección.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral a nivel autonómico, Ahumada ha señalado que desde el Parlamento "llegan informaciones que apuntan a ello". "Al PSOE le gusta mucho jugar con las encuestas y parece ser que a Susana Díaz no le gusta que haya tan poca diferencia entre las elecciones locales y autonómicas", ha añadido, en todo caso, que "IU es una formación histórica y está preparada para cualquier circunstancia electoral".