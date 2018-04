El Parlamento andaluz insta a que se construya el tercer hospital antes de seis años

El Pleno del Parlamento andaluz ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía la construcción del tercer hospital de Málaga en un plazo de tiempo no superior a los seis años anunciados por la consejera de Salud, en virtud de una proposición no de ley del PP-A que ha contado en este punto con los votos a favor de todos los partidos salvo de Podemos, que se ha abstenido en toda la iniciativa.

No obstante este ha sido el único punto de la proposición no de ley que ha salido adelante, mientras que el resto han sido rechazados por la Cámara con distintos apoyos.

Así, el Parlamento ha rechazado reclamar al Ejecutivo andaluz la elaboración de un cronograma de los trabajos que han de realizarse y de la ejecución de los mismos y que tengan información puntual el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, así como los profesionales sanitarios; o también pedir a la Junta la reubicación de las instalaciones sociales que ofrecen sus servicios en los terrenos elegidos y aceptados por la Consejería de Salud.

Tampoco ha recabado respaldo la petición de los populares para la contratación de nuevo personal sanitario, y la dotación de partida presupuestaria ya en 2018 para comenzar sin pérdida de tiempo con el cumplimiento del cronograma que ha de preverse para la ejecución de estas infraestructuras sanitarias.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Esperanza Oña ha recordado que en 2007, el Gobierno andaluz se "vio forzado a anunciar la construcción de un tercer hospital en Málaga, tras las movilizaciones de una plataforma ciudadana que reivindicaba de forma insistente esta infraestructura sanitaria", si bien, desde entonces, "nada se había hecho al respecto".

Ha añadido que en 2017 la Junta responde de nuevo ante movilizaciones civiles, proponiendo la creación de un grupo de expertos que determinen las necesidades sanitarias de la ciudad. y justo un año después, el pasado mes de febrero "y, por tanto, once años más tarde del primer compromiso, la consejera de Salud ha anunciado la construcción del hospital, aunque situando la culminación de su promesa en un horizonte temporal de seis años".

Para el Oña, a pesar de que esta es la cuarta vez que se usa y promete el tercer hospital como reclamo mediático, parece que, por fin en esta ocasión, el anuncio de la consejera de Salud "va en serio", puesto que ha seguido y respetado la propuesta del grupo de expertos que compromete la construcción de un nuevo hospital de 800 camas en terrenos propiedad de la diputación provincial situados junto al actual Materno.

PSOE-A: PP-A "Enmaraña" el proyecto

Para posicionar al PSOE-A, Francisco José Vargas ha hecho hincapié en que el compromiso del Gobierno andaluz con el hospital "es firme" y ha asegurado que "se le va a dar toda la celeridad posible" si bien "es un proyecto complejo del que sólo tenemos datos a grandes rasgos porque los expertos siguen trabajando y han elaborado sus conclusiones, que acatará el Ejecutivo andaluz". Así, ha advertido de que el PP-A, con esta iniciativa y existiendo ya el compromiso del Ejecutivo, pretende "enmarañar" este proyecto.

El diputado de Podemos Andalucía Juan Antonio Gil ha lamentado que los grupos parlamentarios aún no conozcan el informe del grupo de expertos, a la par que ha dicho que le "cuesta" creer que se hayan tenido en cuenta los niveles asistenciales. "La Junta se reserva la técnica de la fullería y bomba de humo detrás de discusiones operativas sobrevenidas y perfectamente evitables", al hilo de la ubicación de la "futura promesa, que no tiene partida presupuestaria, del hospital de Málaga".

En nombre de Cs, Carlos Hernández White ha sostenido que la construcción del referido centro sanitario es "una de las promesas incumplidas por el Gobierno socialista que ha afectado a muchísimos malagueños", y que su construcción es importante más cuando Málaga es la provincia que más crece en la región. "Málaga está a la cola en camas por habitante en Andalucía", ha advertido antes de reclamar el Hospital porque "es de justicia y los malagueños no se merecen estar a la cola".

Por último, el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha criticado que en Málaga se ha producido un "engaño" para "desarticular la legítima demanda ciudadana que existía en el 2007", porque "tras una importante movilización, el Gobierno andaluz no tuvo otra que desmovilizarlos con una promesa que no se cumplió". Así, dado que "parece que ahora el compromiso de la Junta es firme con este proyecto", aunque ha pedido "más concreción", ha saludado parte del contenido de la iniciativa para "atornillar" algunos aspectos.



El PP critica la oposión del PSOE y Ciudadanos al Chare en la zona este

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha criticado hoy que tanto PSOE como Ciudadanos han rechazado votar a favor de la construcción de un Chare en la zona este de Málaga, una medida presentada hoy por los populares en una PNL que abordaba la construcción de infraestructuras sanitarias en Málaga capital.

De esta forma, el PSOE ha votado en contra, mientras que Ciudadanos, Podemos e IU se han abstenido, "dejando en la estacada a los 34 colectivos de la zona este de la ciudad, que llevan 25 años pidiendo que se amplíe la cobertura sanitaria en esta parte de la ciudad", ha defendido Oña en el pleno del Parlamento.

En este sentido, la dirigente popular ha recordado que la propuesta que hacen los populares supone la construcción de un Chare que refuerce la atención primaria, las especialidades y que tenga también una pequeña cuota de hospitalización para dar cobertura a un conjunto poblacional de más de 124.000 habitantes, teniendo en cuenta la zona este de la ciudad y los municipios colindantes por esa parte.

Oña ha recordado que en el pleno del Ayuntamiento de Málaga todos los grupos votaron a favor de esta medida, "pero aquí votan diferente y PSOE dice que no y Ciudadanos se pone de perfil". Respecto a la actitud de la formación naranja, Oña ha sostenido que "ser imparcial no es quedarse en medio y echar la culpa al bipartidismo, porque el PP no tiene responsabilidad de gobierno en Andalucía; la imparcialidad es dar a cada uno lo que le corresponde, porque no se puede tener equidistancia entre el verdugo y las víctimas".

Otro de los puntos en los que sólo el PP ha votado a favor es respecto a la reubicación de los servicios sociales que actualmente se prestan en la zona en la que se quiere construir el tercer hospital. "Todas las formaciones han rechazado este punto, de tal forma que, una vez más, volverán a pagar el pato los más vulnerables, los que más apoyo necesitan", ha advertido.

Sin presupuesto para el tercer hospital

La PNL debatida, que en varios de sus puntos se refería a la construcción del tercer hospital, también ha suscitado polémica y diferentes votaciones, ya que si bien PSOE y Ciudadanos han apoyado la construcción del tercer hospital en un plazo no superior a seis años, los socialistas han rechazado que se establezca un cronograma, y ambas formaciones se han negado a que haya ya una partida presupuestaria en 2018 que permita iniciar el proyecto de construcción.

"Nosotros hemos recogido en esta PNL aquellas cuestiones a las que se ha comprometido la consejera, pero se ve que en el PSOE hay miedo a que esos compromisos se ratifiquen en el Parlamento", ha lamentado Oña, que ha criticado que el PSOE "nos regañe porque dice que ya hay compromiso para la construcción del tercer hospital, que qué más queremos, a pesar de que también lo hubo en 2007 y luego en 2008 con el macrohospital".

"Once años después seguimos sin nada, y si bien el actual compromiso tiene visos de credibilidad, no queremos que haya sombra de duda y que se pueda empezar a trabajar en el tercer hospital desde ya", ha recalcado la dirigente popular.