Husillos ratifica a Míchel como entrenador del Málaga CF

Míchel González seguirá siendo el entrenador del Málaga CF, al menos de momento. Así lo ha asegurado Mario Armando Husillos durante la rueda de prensa de presentación de Manuel Iturra como jugador blanquiazul. El dirigente argentino, que no ha querido entrar a valorar la situación del equipo y ha preferido centrarse en la figura del chileno, ha contestado con un escueto "sí" cuando se le ha preguntado por si Míchel será el entrenador tras el regreso de las vacaciones navideñas.

Y es que, en el seno del club oficialmente siguen confiando en que el míster madrileño es e mejor indicado para sacar la situación adelante pese a la mala imagen ofrecida, una vez más, el jueves en Mendizorroza ante un rival directo. Míchel seguirá en el cargo, al menos de momento, ya que en el club consideran que el técnico no es el culpable de la mala situación deportiva del equipo, empatado con el colista con 11 puntos de 51 posibles en 17 jornadas.

El entrenador, al igual que la plantilla, ya se encuentra de vacaciones hasta el 28 de diciembre por la tarde, y el jueves en rueda de prensa aseguró que no piensa dimitir pese a que no da con la tecla. Por otro lado, el asunto del finiquito del técnico madrileño también es un obstáculo para que el Málaga decida sustituir a Míchel. Y es que, según apunta Radio Marca Málaga despedir al entrenador le podría costar al Málaga 1,8 millones de euros, un dinero que el Málaga no tiene en su totalidad. Además, el dinero que queda en caja el Málaga lo quiere emplear en traer al menos dos jugadores más en el mercado invernal.