Pellicer: "No necesito ningún respaldo público"

El Málaga CF viaja este domingo a uno de los estadios más complicados de la categoría. En San Fernando contará con medio millar de malaguistas y Pellicer ya habla de que este partido es el más complicado de los tres que le restan en la fase regular. Para analizar lo que será la última visita a Andalucía de la temporada, se ha sentado Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda.

Próximo partido

"Nos enfrentamos al único equipo que en su estadio ha ganado a los tres equipos de arriba. Es desconcertante porque es un equipo que por méritos y plantilla debería tener más puntos. El rival tiene necesidad, sobre todo cuando te estás jugando bajar de categoría es muy duro... muy duro. Eso da un nivel de atención, también de ansiedad, mucho más alto. Creo que es el partido más complicado que nos espera. Un equipo que ha conseguido ganar a Castellón, Córdoba e Ibiza significa que tiene fondo de armario. Para mí es el partido más peligroso por la necesidad, venimos de un empate en casa y tenemos que estar muy atentos y dar nuestro mejor nivel porque nos va a marcar el contexto del partido".

Lesión de Ramón

"Ya lo dije en el pospartido. La peor noticia era el resultado, pero también lo de Ramón. Darle el máximo apoyo, el máximo ánimo y que tenga una pronta recuperación. Es un tema a nivel muscular, afortunadamente no es lo mismo que vivimos el año pasado en el campo del Lugo. Espero que se recupere, pero es cierto que ya para lo que queda creo que no va a estar. Sabemos la importancia de Ramón, que es un jugador de superior categoría. Ahora ya no importa lo profesional, sino lo personal. Que no se nos olvide que tiene 23 años y sigue siendo un chaval"

Recuperar la credibilidad

"Esto consiste en ganar. Me he dado cuenta con la experiencia que aquí los análisis solo valen de ganar. Nosotros tenemos que ganar haciendo las cosas mejor que el rival, jugando mejor, porque si eres mejor y haces las cosas mejor que el rival, tendrás más opciones de ganar, pero esta semana hemos visto que puedes ser mejor que el rival, pero en una jugada o una transición pierdes el partido. Mejorar nosotros, pero ganar es la clave".

Bajas

"Nelson, Juan Hernández, Haitam y Ramón siguen sus procesos. Kevin, en cambio, sí ha entrenado y va a entrar en convocatoria para ayudar".

Kevin intenta regatear a dos jugadores del Mérida. / Gregorio Marrero

Tipo de partido que espera

"A los dos solo nos vale ganar. Es cierto que nosotros estamos a un punto, pero solo nos vale ganar. Es un equipo que va a buscar un partido largo. Que sean el único equipo que ha ganado a los tres de arriba en su casa es por algo. Sabemos el nivel que tienen y significa que tienen una plantilla de estar mucho más arriba, pero esto es el fútbol y estas son las circunstancias. Son el equipo que más duelos gana y de los de abajo los que más marcan. Es un equipo irregular, pero en su estadio tienen muy buenos números. Sobre todo va a ser muy importante la segunda parte. El desgaste mental, físico y cómo se generen los espacios".

Factor mental

"Tenemos que hacer corto el final de temporada ganando. Al final en este club lo que nos penaliza son los resultados en La Rosaleda. Si estuviéramos ganando en casa, esto se nos estaría haciendo corto. El aspecto mental es importante, por eso pido a la gente que dé cariño a mis jugadores que necesitan llegar limpios y sabiendo que en pequeños detalles se va a marcar la diferencia. Por eso cada día tenemos muchas charlas. Detrás de cada jugador, cada entrenador, hay una persona que sufre y quiere hacerlo bien. Por eso hay que relativizar las cosas, que el fútbol es pasión, sentimiento, pero al día siguiente vuelve a salir el sol. Dejar el ego en el lugar adecuado e insistir con humildad".

Un momento del Málaga - Mérida / Gregorio Marrero

Su situación

"Entendiéndolo. Al día siguiente de los partidos entrenamos y al siguiente desconecto totalmente. Al final es la soledad del entrenador, pero es un trabajo bonito. Yo me siento fuerte, respaldado por el club, por los jugadores y entiendo a la gente. Tenemos que darle para que estén contentos. Al final la figura del entrenador funciona de esta manera. Pero, al final tenemos que saber qué hay que mejorar y ser humildes y autocríticos".

Ratificación del club

"Cuando ratifican a uno públicamente es que está cerca de irse a casita. Cuando te ratifican públicamente, prepara las bermudas y las chanclas… Noto el respaldo del equipo, de la gente del club y quiero que le demos para sentir el respaldo de toda la gente. Si estuviera en otro sitio te contestaría de otra manera, pero lo entiendo. La gente quiere ver a su equipo ganar, pero también tiene que saber que estamos haciendo muchas cosas bien en esta temporada tan difícil. Es cierto que venimos de unos resultados que no hubiésemos querido en este tramo tan decisivo, pero hay otras cosas positivas. Poner la otra mejilla y darle a mis jugadores que son los que verdaderamente lo necesitan. Pero, no necesito ningún respaldo público porque yo creo que al final es mejor internamente".

Juanpe y Sangalli

"Soy optimista. Juanpe lleva dos semanas sin molestias y Luca sé que en el momento que tenga la oportunidad va a estar preparado, tengo la confianza en él y en todos de que demos lo mejor".