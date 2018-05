Tebas tranquiliza al alcalde con las cuentas del Málaga

La situación de inestabilidad del Málaga CF no es ajena al entorno del conjunto blanquiazul. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, aseguró ayer en los micrófonos de Radio Marca Málaga que económicamente no parece peligrar la estabilidad del club. Al menos así se lo transmitió hace unos días Javier Tebas, presidente de LaLiga, que mantiene un estricto control financiero de la entidad malaguista.

«El club tiene unos propietarios y un consejo. Además, existen controles por parte de la competición con el fin de evitar irregularidades, y todo esto nos tranquiliza. Yo he hablado con Tebas y me ha garantizado que el club tiene solvencia y que el Málaga tiene recursos suficientes para pasar por esta etapa no tan brillante. Lo normal es que el Málaga tenga uno de los presupuestos más altos de Segunda, y esto permitirá que se pueda subir sin dificultades. Los accionistas están en su derecho de reclamar transparencia, pero, insisto, las palabras de Tebas fueron tranquilizadoras», dijo.

Insistido por las finanzas del Málaga, Al-Thani volvió a reiterar su percepción tras hablar con el máximo mandatario de la patronal. «Yo volveré a hablar con el dirigente de LaLiga y, si tengo en mi mano que la competición este más pendiente del Málaga en este aspecto, así lo haré, pero según me comunicaron no hay motivos para preocuparnos», sentenció.

«Lo que deseo es que el Málaga sepa acertar en todos los niveles durante esta etapa de transición, porque la etapa en segunda debe ser breve, y que el equipo haga una buena temporada y vuelva a la elite. Que todo se planee bien y que lo de La Academia siga en pie. No entro a valorar lo del entrenador porque no soy quién para hacerlo, pero sí que espero que todo llegue a buen puerto. Ese tipo de situaciones no pueden producirse, pero no conozco las circunstancias exactas. Por mi parte, dar un mensaje constructivo que despierte la ilusión de la afición. Por supuesto, es necesario que el club ponga sus esfuerzos en mantener esa ilusión», apuntó.