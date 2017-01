Ledesma espera que fructifique la moción de censura en Alhaurín el Grande 

La alcaldesa del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, ha confiado en que "no concurran los requisitos" para que se tramite la moción de censura presentada por todos los grupos de la oposición y que se prevé debatir este miércoles a partir de las 12.00 horas.

Ledesma ha vuelto a considerar que la moción de censura "no saldrá adelante" y ha insistido en que es "injustificada", reiterando, no obstante, en que estas herramientas son "legales y lícitas". Ha recordado así que ella misma participó en la presentación de una en el 2000 "donde se unió el centro político para darle a Alhaurín los 16 años de mayor progreso de su historia, algo que ahora quieren desvirtuar y no lo van a conseguir".

"Esta es una moción de censura que tiene el apoyo de un tránsfuga --en referencia a la exedil del PP-- y de miembros de partidos antagónicos entre sí y enfrentados, lo que es un fraude para el electorado", ha recalcado.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha emitido un informe, no vinculante, en el que se establece que "la medida de suspensión de funciones y militancia supone apartar al concejal del grupo político municipal de adscripción y dejar de pertenecer al mismo, aun temporalmente".

"Eso conduce a entender y sostener que a la hora de analizar la posibilidad de seguir con la tramitación de la moción de censura, no se mantienen los requisitos exigidos en el artículo 197 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, al constar que la edil entonces del PP ha sido suspendida cautelarmente de militancia y funciones y ha dejado de pertenecer al grupo político municipal de adscripción", ha opinado.

A su juicio, aunque no sea vinculante el informe tiene "un importante peso legal". De hecho, finalmente, ha apuntado, será la mesa de edad la que decida si la moción de censura se tramita o no, estando compuesta por un concejal del PSOE --el más joven-- y otro de Por Alhaurín --el más mayor--.

La alcaldesa de Alhaurín el Grande ha dado las gracias al PP "por su apoyo a nivel regional, nacional y provincial" así como a todos los militantes y simpatizantes "que en todo momento nos han mostrado su apoyo y han estado en contra de esta moción de censura, y también a los vecinos que acudieron el sábado a la concentración y a los que han mostrado su apoyo a través de otros medios".

Estos mensajes de ánimo, ha dicho, "nos hacen trabajar aun con más ilusión para seguir construyendo el Alhaurín que nuestro pueblo quiere". Finalmente, Ledesma ha invitado a todos los vecinos a presenciar este pleno de moción de censura, aunque ha confiado en que finalmente no salga adelante.

El informe de la Secretaría General, aunque no vinculante, pone reparos a la moción y valida el procedimiento seguido por los 'populares' y la desvinculación de la edil, quien sustituyó al número uno del PP en esta localidad el pasado año.