Una gran caminata contra el ictus

Este colectivo rondeño, dedicado a la realización de actividades deportivas en el medio natural, va a llevar a cabo un reto solidario con el que pretende recaudar fondos para luchar contra el ictus - Carlos Javier García y su padre recorrerán toda la provincia de Málaga a través de la Gran Senda durante más de una semana - El objetivo del proyecto es obtener unos beneficios superiores a los 2.500 euros

El ictus es la primera causa de discapacidad adquirida y la segunda de muerte en España, siendo Andalucía una de las comunidades autónomas en las que más casos de infartos cerebrales se registran. Los riesgos de padecer esta patología aumentan si se sigue un nivel de vida basado en el sedentarismo, por lo que llevar hábitos saludables, como una buena alimentación o realizar ejercicio físico, resultan fundamentales para evitarla.

Bien lo saben en Oronda Natura, un colectivo encabezado por Carlos Javier García y situado en Ronda cuya actividad se centra en la realización de actividades en el medio natural, como senderismo, running o incluso rutas en bicicleta. Por ello, entre finales del próximo mes de mayo y principios de junio, según la meteorología, van a desarrollar un proyecto solidario con el que quieren recaudar fondos para luchar contra el ictus.

Concretamente, el reto consiste en recorrer a pie prácticamente la totalidad de la provincia a través de la Gran Senda de Málaga en tan solo 10 días, lo que equivale a una distancia aproximada de 700 kilómetros. El propio Carlos Javier García será el que realice el trayecto acompañado por su padre, destinando posteriormente todo lo recaudado a la Asociación de Daño Cerebral de Málaga (ADACEMA). «En esta ocasión el proyecto nos toca más de cerca, ya que mi madre sufrió hace un tiempo un ictus», explica el joven organizador.

Para recaudar fondos, Oronda Natura ha establecido varias vías para que todo aquel que se muestre interesado pueda colaborar con la actividad solidaria. Existe un número de cuenta (ES19 2100 4117 65 2200064122) en el que cualquier persona de forma anónima puede aportar la cantidad que considere oportuna.

Además, ofrecen la posibilidad de que distintas entidades patrocinen el proyecto. Estas aportarán 50 euros y así podrán promocionarse a lo largo del recorrido y en el propio blog del colectivo, así como en un documental que elaborarán con posterioridad. Por otro lado, las propias administraciones públicas están llamadas a la colaboración.

«Nosotros no ganamos nada con esto, lo hacemos porque nos gusta y porque queremos fomentar la práctica deportiva como forma de huir del sedentarismo. Además esto es por una buena causa y eso me produce una gran satisfacción y un gran orgullo», señala Carlos Javier.

Sin embargo, esta no es la primera acción de este tipo que lleva a cabo Oronda Natura. Ya han realizado otros dos proyectos con objetivos únicamente solidarios. En 2015, pusieron en marcha el reto «Ayuda disfrutando», con el que pretendían ayudar a los bancos de alimentos de Ronda realizando rutas de senderismo y con bicicleta. De igual forma, el pasado año lanzaron el proyecto «8 provincias, 8 cumbres», con el que recaudaron hasta 2.500 euros para luchar contra el cáncer.

La actividad consistió en la coronación de las cumbres más altas de cada una de las provincias andaluzas.

Para esta edición, Carlos Javier García y su padre se han marcado el objetivo de superar esos 2.500 euros de recaudación. «Esta lucha no es sólo suya, ahora también es nuestra y tu puedes formar parte de ello», es el mensaje que Oronda Natura está lanzando para captar colaboradores.