El Pinar gana el certamen nacional Hagamos Cuentos de Ciencia de La Caixa

Tea Stilton, Rachel Renée Russel, Roald Dahl, Junie B. Jones o David Williams son algunos de los autores de la pequeña montaña de libros que Eva Nagore García acumula a uno de los lados de su cama. Devoradora de libros desde los 4 años, lo que nunca imaginó esta estudiante de sexto de Primaria del Colegio El Pinar es que un día daría el salto para convertirse en creadora de su propia historia y se convertiría en la primera alumna andaluza en lograr uno de los premios nacionales de narrativa de la Obra Social de La Caixa.

La joven malagueña se ha alzado con el máximo galardón de la Decimoquinta edición del concurso ´Cuentos de Ciencia´, un prestigioso certamen estudiantil organizado por el área didáctica de la Fundación La Caixa que busca promover el interés por el pensamiento científico entre los estudiantes de toda España.

El objetivo final es estimular la mente de los menores con una iniciativa de creación literaria que les ayude a desarrollar cuestiones del ámbito científico que son objeto de estudio en sus respectivos planes curriculares.

En palabras de los organizadores, "se trata de expresar una idea con una narración en formato de cuento que ayude a la mejor comprensión de los conceptos que los alumnos trabajan en clase".

Ha sido precisamente la calidad de un pequeño pero ingenioso relato sobre la Presión Atmosférica el que ha llevado a Eva García a hacerse con el triunfo en la categoría de Tercer Ciclo de Primaria del concurso ´Cuentos de Ciencia´.

El jurado, formado por profesionales de prestigio del ámbito de las letras y de la divulgación científica, ha valorado "el ingenio, la creatividad y la gran capacidad argumentativa y expresiva, así como el acierto en el contenido" de la historia elaborada por la joven, titulada ´La señora no bien vista´.

Amante de los experimentos, la recién graduada de Primaria en este centro educativo de Alhaurín de la Torre asegura que cuando se puso a trabajar en este relato nunca imaginó que podría llegar a la fase final y mucho menos resultar la ganadora.

"Lo hice con mucha ilusión, pero simplemente como una tarea más. Lo escribí por gusto. Me encanta observar y jugar con los fenómenos de ciencia que nos explican en clase, ver lo que ocurre cuando pones un vaso con agua boca abajo mientras presionas con una servilleta o metes una cerilla en un recipiente y se apaga; cosas así. Me parece magia. Es como si pudieras hacer cosas con la naturaleza. Es chulo", comenta.

Pese al éxito cosechado con su primer relato, no se ve como escritora: "Seguiré dedicando mis ratos libres a pasar tiempo con mis amigas y a jugar con los animales que tengo en casa, que es lo que me vuelve loca. Me encanta leer, pero no es que me apasione escribir. Simplemente he hecho esto porque me gustó la idea, pero no por ganar nada ni por competir. Si acaso porque me atrae mucho la ciencia y los experimentos, eso sí. Para mi es sólo diversión".

El colegio y muy especialmente sus compañeros de clase están encantados con la ´hazaña´ de la joven Eva. Su primer puesto en el concurso de La Caixa les ha traído uno de esos regalos de los que se disfrutan por partida doble. Por un lado, un cheque por valor de 1.000 euros para invertir en instrumental o material científico. Por otro, toda una biblioteca de títulos de lo más variado que estarán a disposición de todos los estudiantes del curso.

"Este premio nos llena de alegría. Supone una enorme satisfacción para toda la comunidad educativa del Colegio El Pinar porque es la primera vez que un centro andaluz recibe este reconocimiento por el trabajo de una de sus alumnas. En este sentido, no podemos sentirnos más orgullosos", asegura María José Salom, directora de la institución académica y responsable del equipo educativo, quien también subrayó los que supone para los profesores de sexto de Primaria, "comenzando por su tutora, Catalina Toledo".

Finalmente, la propia tutora, que además es titular de la asignatura de Lengua Española, alabó el trabajo de la alumna, así como sus enormes capacidades para la expresión oral y escrita: "Además de calidad literaria trataba muy bien el tema de ciencia escogido. Es una alumna muy creativa, además de curiosa e imaginativa; a lo que suma su enorme capacidad de trabajo".