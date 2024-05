El misterioso centro de inmigrantes del que nadie sabe nada

Todo empezó con unas obras en un edificio en la urbanización El Olivar, en Churriana. Era un antiguo caserón que había sido utilizado como retiro espiritual de la Congregación de La Asunción, pero lleva varias semanas en plena reforma para abrir de nuevo, aunque con un destino poco claro y que crea dudas entre los vecinos. Ya se pueden ver las habitaciones con literas en su interior y entre los vecinos de la urbanización se afirma que irá un Centro de Recepción de Inmigrantes con una capacidad aproximada de 200 plazas. La gran cantidad de plazas supuestamente previstas, lo que pequeño y apartado de la urbanización y la escasa accesibilidad a la zona -sin apenas transporte público- ha empezado a generar muchas dudas entre los vecinos, que denuncian que las obras se están haciendo sin licencias. Y mientras, entre las administraciones no hay una respuesta clara.

Esta urbanización y su entorno, ha sido residencial desde hace más de 45 años, lo que conlleva la preocupación de los vecinos por convivir con un gran número de personas de paso y que se encontrarían prácticamente aisladas en la urbanización, ya que para acceder a la parada de autobús más próxima hay que recorrer un camino largo y confuso. Recalcan la falta de infraestructuras y servicios, junto con la ausencia de medidas de seguridad.

Los propietarios y residentes de El Olivar, Villas del Olivar, Cortijo de Maza y Pueblo Andaluz, asimismo del AMPA del colegio Los Rosales, con 290 alumnos de 3 a 16 años, agrupan a unas 750 familias que se han unido para protestar contra la iniciativa de la que apenas tienen datos. Han presentado una denuncia de las obras ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y ha presentado un escrito al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidiéndole información sobre el proyecto. También, los representantes de la comunidad se han citado con la concejal de Distrito de Churriana, Mercedes Martín España.

Sin licencia

Alejandro Vedia, representante de la comunidad de propietarios de El Olivar afirma que, según Urbanismo, el proyecto no tiene ninguna licencia en su expediente para las obras, simplemente una declaración responsable que no se corresponde con la magnitud de las reformas realizadas. Así, recuerdan que la declaración responsable es para obras menores y la actuación acometida en el edificio tiene mucha envergadura. "La presencia de literas es muestra de inminente ocupación. Tras mes y medio de obras ininterrumpidas, con entre 5 y 7 operarios diarios, no pueden quedarle mucho por hacer. Está claro que la estrategia es más vale pedir disculpas que pedir permiso", asegura. Alejandro Vedía, de profesión arquitecto técnico y que declara, a partir de su propia experiencia, que están haciendo un uso abusivo de la figura de la declaración responsable por obra menor.

Interior del centro de Churriana / La Opinión

Normalidad, pero sin destino

Según Francisco Cansino, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Andalucía, esta propiedad privada se había planteado que fuera la ubicación para este centro de recepción de inmigrantes, pero a día de hoy no tienen ninguna confirmación de este proyecto. "Serán los propietarios los que están realizando las obras, pero nosotros no hemos firmado nada. Puede ser este como cualquier otro sitio el destinatario del centro, porque todavía no hay nada cerrado", asegura. De esta forma, el CEAR se desmarca de un proyecto que se está ejecutando y del que aseguran que no tienen nada cerrado. Eso sí, la obra está casi terminada.

La Subdelegación de Málaga afirma, por su lado, que se está realizando el proceso para la instalación del Centro de Recepción de Inmigrantes con la más absoluta normalidad: "Está recogido en la normativa y es una cuestión humanitaria directamente relacionada con los Derechos Humanos", concluye, aunque el CEAR insista en que no va con ellos.