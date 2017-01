Frío en León

Una mala tarde la tiene cualquiera. Lo malo es que era por la mañana. Y que está por ver que sea cuestión de una sola vez. Susana Díaz fue a Camponayara, una localidad leonesa en la que fue recibida con abucheos y recordatorios de que No es No.

A ver si el paseo militar con el que soñaba va a ser un paseo accidentado y con ruido. En su descargo hay que decir que metió nada menos que a 300 militantes, con el frío que hacía y siendo fin de semana. Y no siendo Andalucía. La gira triunfal está resultando primeramente con actuaciones en plazas de segunda. Parece que en vez de dos toreros van a ser tres. Con la excepción de que caben a menos toros, no sabemos muy bien en qué se traducirá esto. Los estrategas están pensando por dónde continuar la gira, pero el sentido común aconseja que la líder se dé vueltas también por Andalucía, donde sus adversarios políticos, y también los dirigentes del PP, no paran de afearle que se ausente de Andalucía.

El susanismo está por ahora consolidado en Andalucía y en los platós televisivos de Madrid. Son los dos sitios donde menos oposición encuentra. También en el palacio presidencial de Extremadura, donde vive Fernández Vara, que cada día piropea más a la presidenta andaluza. Si yo fuera ella aprovechaba para fusionar las regiones. Vara, vicepresidente. Lo prohíbe la Constitución (alterar las ´fronteras´ autonómicas), pero como ahora a la Constitución la putea y violenta todo el mundo no habría mucho problema. Es broma, es broma, no se me envalen.

A Vara se le ocurrió escribir el otro día un tuit puteando a Sánchez y lo pusieron de vuelta y media; hasta perro mierdoso le dijeron al pobre hombre. Twitter no es representativo de la sociedad, pero a veces tiene uno la sensación de que el mal sí ha sabido exigir su cuota de representación. Pedro Sánchez va a empezar su gira en Sevilla. Saludable provocación. Para ir a Camponayara a que te piten siempre hay tiempo. Mejor ir a Sevilla, que a poca gente que vaya siempre se interpretará como una violación en territorio comanche. O lo mismo congrega a una gran multitud. La suerte no está echada. Las conversaciones discretas se suceden. Díaz dijo en León que el PSOE se levantará antes de lo que creemos. Una manera sutil/sibilina de decir que Sánchez lo hundió y ella es la salvadora. Antes quería imponer esa idea. Ya ha aprendido que, de eso, hay que convencer aún a no pocos.