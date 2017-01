Ls bicicletas son para todo el año

Desde PRODIVERSA, llevamos más de diez años gestionando programas destinados a la mejora de la calidad de vida de niñas y niños, tanto del sistema de protección como de aquellas/os que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y a quienes atendemos a través del programa de Caixa ProInfancia en Palma Palmilla.

No es la primera vez que hablamos del trabajo que realizamos en Infancia y Juventud, no es la primera vez que ponemos de manifiesto lo que entiende nuestra asociación como trabajo educativo integral y lo que lo diferencia de un trabajo de atención meramente asistencial. Hablando claro, mientras el primero es un modelo transformador e inclusivo, el otro es la esencia de los extintos orfanatos. Y esto no es una valoración subjetiva, ciñéndonos a los datos, en 2008 PRODIVERSA podía atender a 16 menores tutelados por la Junta de Andalucía con 12 educadoras/es, la realidad es que a día de hoy, partiendo de la disponibilidad presupuestaria, solo disponemos de 9 educadoras/es para 26 menores tuteladas/os. Estas chicas y chicos que vienen a nuestros centros en plena adolescencia, y cuyas situaciones de partida son más complejas que para la mayoría, necesitan de una atención «socioeducativoemocional» integral, de calidad y a cargo de profesionales que sientan reconocida su labor dentro de un modelo de protección claro, estable, definido y que no sufra los continuos vaivenes presupuestarios.

Dicho todo esto hablemos en positivo, que la falta de un proyecto claro sobre protección de menores no signifique que nuestras niñas y niños tengan que renunciar a practicar un deporte o tener actividades culturales.

En esta ocasión tenemos la suerte de contar con las colaboraciones de la cantante María Villalón y el cantautor malagueño Ayllón, en un concierto acústico que se celebra hoy a las 20 horas en la Caja Blanca, bajo el título de: «Las bicicletas son para para todo el año». Lo que se recaude con la entrada se destinará a adquirir material deportivo, en particular bicicletas y patines para los centros de protección que gestiona PRODIVERSA.

Con actividades de este tipo, altruistas, de compromiso colectivo, pretendemos completar esa parte en la que creemos. Esa parte educativa, transformadora, no asistencial, que quiere normalizar y facilitar experiencias que toda/o niña/o tiene derecho a disfrutar. Aprender a montar en «bici» o salir a patinar o poder disfrutar de unos días de vacaciones después de un año de esfuerzos escolares es básicamente vivir y además en las mejores condiciones posibles. Porque proteger la infancia es mucho más que dar de comer o asegurar un techo donde dormir, os esperamos en el concierto acústico «las bicicletas son para todo el año».

(Si quieres asistir al concierto puedes hacer tu aportación adquiriendo tu entrada anticipada (6€) en la calle Huerto de los Claveles 8 (Málaga) o reservándolas en el teléfono 952.60.86.24 . Y si no puedes venir, disponemos de FILA CERO).