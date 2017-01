Otra bala para el Rincón Fertilidad

El Rincón Fertilidad Málaga añadió ayer una nueva jugadora a su plantilla con la incorporación de la jugadora algecireña Paula Cosano, primera línea que cumple en este mes de enero 19 años y que ya se encontraba desde este verano entrenando con el equipo malagueño dirigido por Diego Carrasco.

Paula Cosano, con su 1,81 de altura, es una jugadora con un buen lanzamiento exterior pero, como declara su entrenador, «lo principal que aporta Paula es sus ganas de mejorar, su esfuerzo en cada entrenamiento, lo que le va a venir muy bien a ella, pero también al equipo, pues su energía contagia a sus compañeras. Además, tiene muchas facultades y puede convertirse en una jugadora muy interesante si mantiene la progresión que le auguro», aseguró Carrasco.

La jugadora se formó en su ciudad natal, llegando el año pasado a Puertosol, donde jugó su último año de categoría juvenil. Este verano, tras continuar en Málaga por motivos de estudios, Cosano comenzó a entrenar con el Rincón Fertilidad Málaga, convenciendo al técnico Diego Carrasco, que ha considerado su incorporación a la plantilla para encarar lo que resta de temporada, en el que el equipo tiene el doble objetivo de acabar entre los primeros puestos de la Liga para clasificarse para alguna competición europea y también volver a disputar la Copa de la Reina, en la que espera en la fase previa el Aula de Valladolid, mismo rival que la pasada temporada.

Cosano se mostró ayer feliz por su llegada al equipo malagueño de la máxima categoría del balonmano femenino nacional. «Estoy muy contenta y agradecida de que me hayan dado la oportunidad de estar en este equipo. Al club lo conozco porque llevo tiempo entrenando con ellas desde que me vine a estudiar. Diego me ha pedido que esté a la altura del equipo y que de todo lo que pueda. Puedo intentar dar el máximo y aprender mucho de mis compañeras, tanto de las jóvenes como de las que tienen tanta experiencia" declaró antes de su primer entrenamiento como jugadora del Rincón Fertilidad Málaga de forma oficial.